Blok oneens met VVD over doodstraf voor IS’ers

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is tegen de doodstraf voor strijders van terreurgroep IS. Coalitiepartij VVD maakte deze week nog duidelijk het acceptabel te vinden als Nederlandse IS-strijders in Irak de doodstraf zouden krijgen.

„IS’ers verdienen een zware straf. Maar de doodstraf vind ik nooit, nergens en voor niemand acceptabel”, zei Blok vrijdag. Zijn ministerie zet zich in de hele wereld in tegen deze ultieme straf. Blok zegt altijd tegen de doodstraf te zijn geweest, ook toen hij lid was van de VVD-fractie.

Nederlanders die in Irak voor IS hebben gevochten en daar berecht worden, kunnen de doodstraf krijgen. VVD’er Dilan Yeşilgöz-Zegerius wil hier „pragmatisch” mee omgaan. „Dat kan de ultieme consequentie zijn.” Binnen de coalitie staat de VVD hiermee alleen.

Blok wil dat een internationaal tribunaal buitenlandse IS’ers in Irak gaat berechten. Hij overlegt hierover met de regering in Bagdad. Groot struikelblok is de doodstraf. Irak wil verder alleen buitenlandse IS’er berechten die misdaden hebben gepleegd in Irak.