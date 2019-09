Blok ingenomen met spilfunctie Timmermans

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is „echt blij” dat Frans Timmermans zich in de nieuwe Europese Commissie over klimaatbeleid gaat ontfermen. Die taak is niet alleen „ongelooflijk belangrijk voor Nederland en de Europese Unie”, maar geeft de Nederlander ook de kans plannen van zijn collega’s tegen het licht te houden.

Nederland heeft erop aangedrongen dat de nieuwe commissie van klimaat een speerpunt maakte, memoreert Blok. Het is volgens hem „heel belangrijk dat alle Europese landen hierin gelijk optrekken”. Maar Timmermans moet straks ook kijken wat voorstellen over bijvoorbeeld innovatie en landbouw voor het klimaat betekenen, dus ook die gaan straks over zijn bureau.

Het Europees Parlement moet de voorgedragen kandidaat-commissarissen nog goedkeuren. Over sommige kandidaten, maar bijvoorbeeld ook over de portefeuille ‘Bescherming Europese levenswijze’, fronsen meerdere Europarlementariërs de wenkbrauwen. Daarin zou doorklinken dat de nieuwe voorzitter Ursula von der Leyen migranten ziet als een bedreiging.

Blok noemt die taakomschrijving „inderdaad een benaming waar je je allerlei dingen bij voor kunt stellen”. Maar je moet verder kijken dan het etiket, vindt hij. „Daarachter zit die heel praktische vraag: hoe zorgen we dat migratie beheersbaar is, en een enorme opgave die Europa op zich moet nemen.”