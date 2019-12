Bijleveld: Snel besluit over uitkering zieke militair

Een ernstig zieke oud-militair moet snel duidelijkheid krijgen over zijn aanvraag voor smartengeld.

Dat zei minister Bijleveld (Defensie) dinsdag in het AD. De man diende als sergeant in Afghanistan en hield daar een trauma en PTSS-klachten aan over. Later werd hij getroffen door een hersentumor.

In een brief aan Bijleveld stelde zijn vrouw vlak voor Kerst dat haar man niet lang meer te leven heeft. Met het oog op hun zoon vroeg ze om een snelle beoordeling van de aanvraag. Ook hoopt ze dat het invaliditeitspensioen van haar man na zijn overlijden niet wordt stopgezet.

De advocaat van de oud-militair maakte het schrijven openbaar.