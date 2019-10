Belager agent moet voortaan cel in

Rechters mogen geweld tegen agenten en hulpverleners in de toekomst niet langer afdoen met lichte straffen.

Dergelijke misdrijven moeten gaan vallen onder het zogenaamde taakstrafverbod, dat op dit moment al voor ernstig geweld en ernstige zedenmisdrijven geldt.

Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat de ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De wens om voor te schrijven dat rechters bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak geen taakstraf of geldboete meer mogen opleggen, leeft breed in de Tweede Kamer. Onder andere PVV, VVD en CDA dringen er al enige tijd op aan. Aan dat verzoek komt het kabinet nu tegemoet.

Als het aan de ministers ligt, wordt het taakstrafverbod ook van kracht als hulpverleners aan het tegen hen gebruikte geweld geen letsel hebben overgehouden. Kanttekening bij het voorstel is wel dat rechters er creatief mee kunnen omgaan, bijvoorbeeld door te vonnissen dat een dader maar één dag de cel in moet. In een richtlijn voor officieren van justitie staat dat het OM de strafeisen die gebruikelijk zijn bij openlijk geweld mag verdubbelen wanneer de agressie tegen hulpverleners is gericht.

Uitgerekend in het weekend voor de Tweede Kamer het wetsvoorstel kreeg, werden agenten in drie plekken door overlastgevende burgers belaagd: Roosendaal, Doetinchem en Bergen op Zoom.

In Doetinchem keerde een groep van naar schatting vijftig man zich zaterdagnacht tegen de politie. Daarbij raakte een agente gewond aan haar hand. Zo’n vijftig agenten uit heel Oost-Nederland waren nodig om de rust te herstellen. Daarbij werden ook politiehonden ingezet. Vier mannen zijn aangehouden.

In het centrum van het Brabantse Roosendaal werden agenten bekogeld met vuurwerk, glazen en flessen. De politie voerde charges uit. Vier mannen en een meisje zijn aangehouden.

In Bergen op Zoom raakte een agent gewond aan zijn schouder toen hij door een man die hij wilde aanhouden werd mishandeld. De diender zit voorlopig ziek thuis.

Korpschef Erik Akerboom van de nationale politie noemde het uitgaansgeweld buitensporig en onacceptabel. „Lokale en nationale maatregelen blijken weer eens noodzakelijk”, twitterde hij.