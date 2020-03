Baudet verliest kort geding van VPRO

Het televisieprogramma Buitenhof van de VPRO hoeft zijn uitzending niet te rectificeren. De rechtbank in Lelystad oordeelde woensdag dat er geen grond is om deze eis van politicus Thierry Baudet in te willigen.

Presentatrice Natalie Righton meldde vorige maand in de uitzending dat Baudet zei „dat hij denkt dat de Europese Unie een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten”. Volgens Baudet heeft hij dat niet zo gezegd. Met een kort geding eiste hij rectificatie. Volgens de VPRO vatte Righton de opvatting van de politicus in eigen woorden samen.