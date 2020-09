Asscher uiterst kritisch over kabinetsplannen

Voor PvdA-leider Lodewijk Asscher zijn de plannen van het kabinet voor volgend jaar onvoldoende. „De begroting is echt nog niet goed”, zei hij na de troonrede. Hij wil dat het kabinet meer geld stopt in werk, woningbouw, zorg en onderwijs.

De regering is afhankelijk van de oppositie om de plannen door het parlement te krijgen. Zowel in de Tweede als Eerste Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. Bij de steunpakketten en de pensioenhervorming zocht het kabinet eerder al steun bij de PvdA en GroenLinks.

Asscher maakt zich grote zorgen over een tweede besmettingsgolf. Dat de koning waarschuwde in de troonrede voor zware economische terugslag „is terecht want het aantal besmettingen loopt helemaal uit de hand”. Maar hij had liever gezien hoe het kabinet de besmettingen verder wil indammen. Hij vindt de huidige toestand „bloedlink”.