Ambassadeur Marokko zegt gesprek over migratie af

Een gepland gesprek over migratie tussen staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) en de ambassadeur van Marokko is donderdag niet doorgegaan. De ambassadeur heeft de afspraak afgezegd, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.

Waarom de ambassadeur afzegde, wordt uit de verklaring van het ministerie niet duidelijk. Maar volgens Haagse bronnen wilde hij het over meer dan alleen migratie hebben.

Aanleiding voor het gesprek was een recent debat in de Tweede Kamer over onder meer migratie. Broekers-Knol zei daarin dat ze vooralsnog niet in Marokko is geweest voor een gesprek over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers, omdat ze daar niet de juiste mensen te spreken zou krijgen. Dat had ze vernomen via Buitenlandse Zaken.

In de Kamer ontstond hier ophef over. Marokko liet daarop weten dat de staatssecretaris nooit was geweigerd, waarna er een afspraak werd ingepland met de ambassadeur. Maar of Broekers-Knol welkom was om in Rabat te komen praten over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, dat liet Marokko in het midden.

Nederland beschouwt Marokko als een veilig land van herkomst, Marokkanen die asiel aanvragen maken daarom weinig kans op verblijf in Nederland. Hier afgewezen onderdanen weer opnemen, doet Marokko echter weinig.

Vanuit de Kamer klonken donderdag wederom verbolgen reacties. "Stuitend, maar het verbaast me gek genoeg niet", zei SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Jasper van Dijk van de SP wil opheldering van de staatssecretaris. "Daar gaan we weer", twitterde hij. "Of is dit opnieuw een 'misverstand'?"

"Marokko schoffeert Nederland opnieuw", concludeerde VVD'er Bente Becker. Zij vindt het "tijd voor een stevig gesprek over het intrekken van investeringsgelden, visa en landingsrechten voor hooggeplaatste personen" uit Marokko.