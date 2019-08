„Alleen fregat naar Straat van Hormuz in EU-verband”

Nederland zou bereid zijn een fregat naar de Straat van Hormuz te sturen, maar alleen als dat in Europees verband gebeurt.

Dat is volgens Haagse bronnen in De Telegraaf het antwoord dat het kabinet gaat geven om het verzoek van de Verenigde Staten om een bijdrage te leveren aan de beveiliging van olietankers in de Straat van Hormuz.

Waarschijnlijk spreekt het kabinet vrijdag over het verzoek van Amerika. Het doel van de missie is het beschermen van olietankers tegen aanslagen vanuit Iran. Eenvijfde deel van de olie gaat door de Straat van Hormuz, een zee-engte van zeven kilometer breed tussen Iran en de Emiraten.

Verzet bij D66

Als er een missie in Europees verband komt, omzeilt het kabinet twee problemen. Het eerste is dat Nederland niet wordt meegezogen in een conflict tussen Amerika en Iran. In de publieke opinie ligt Amerika op ramkoers richting Iran. Europa vindt ook dat de veiligheid gegarandeerd moet zijn, maar wil niet vooral geen oorlogszuchtige of uitdagende houding richting Iran aannemen.

Het tweede probleem dat met een Europese missie kan worden overwonnen, is verdeeldheid in de coalitie. D66 heeft bedenkingen bij een missie onder leiding van de Verenigde Staten. Een missie in Europees verband is voor de democraten waarschijnlijk wel acceptabel.

Volgende week vergaderen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over het Amerikaanse verzoek. Eind juni deed Amerika het verzoek tijdens een vergadering van NAVO-ministers. Het enthousiasme was toen niet groot.

Koopvaardij

Nederland ziet op zich wel het belang van bescherming in de straat van Hormuz. In dat gebied varen namelijk ook veel Nederlandse koopvaardijschepen.