„Akkoord over verhoging lerarensalarissen nabij”

Het salaris van basisschoolleraren gaat volgend jaar toch omhoog. De VVD is nu bereid om er een deal over te sluiten met de formatiepartijen. Daarmee lijkt een kabinetscrisis afgewend, zo schrijft het AD. Volgens bronnen wordt er gewerkt aan een uitruil. In ruil voor extra geld voor leraren zou er ook extra geld komen voor veiligheid, een wens van VVD, CDA en ChristenUnie.

Welke eis de PvdA maandag op tafel heeft gelegd, is niet bekend. De sociaaldemocraten willen niet zeggen hoeveel extra geld het wil uittrekken voor de leraren. Duidelijk is dat het niet om de 20 procent verhoging gaat die de juffen en meesters zelf willen, om hun salaris gelijk te trekken met docenten op middelbare scholen. In haar verkiezingsprogramma trekt de PvdA 3,25 procent extra uit. Dat kost structureel 400 miljoen euro.