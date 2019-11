Advies: Strenge voorwaarden drempelwaarde stikstof

Het kabinet zal veel meer maatregelen moeten nemen om de natuur te beschermen, voordat bouwprojecten met een relatief kleine stikstofuitstoot kunnen worden vrijgesteld van een tijdrovend vergunningstraject. Dat meldt de Raad van State in een advies.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kondigde onlangs aan dat het kabinet laat onderzoeken of voor bijvoorbeeld de woningbouw een zogenoemde drempelwaarde kan worden ingesteld. Projecten waarvan de stikstofuitstoot onder die grens blijft, zouden dan gewoon door kunnen gaan.

De Raad van State, die daar op verzoek van het kabinet naar heeft gekeken, komt tot de conclusie dat zo’n drempelwaarde er niet zomaar kan komen. Eerst moeten maatregelen worden genomen die ervoor zorgen dat de natuur voldoende wordt beschermd tegen de gezamenlijke uitstoot van alle vrij te stellen projecten.

Bovendien moet de aanpak per gebied verschillen. Op plekken waar de natuur er slechter aan toe is, zijn volgens de Raad van State „steviger maatregelen” nodig en zullen de mogelijkheden voor een algemene vrijstelling van projecten op grond van een drempelwaarde beperkter zijn. „Een ecologische onderbouwing is nodig.”

De Raad van State zette eind mei in zijn rol als hoogste bestuursrechter een streep door de manier waarop tot dan toe vergunningen werden verleend. Er werden te weinig concrete maatregelen afgedwongen om de stikstofuitstoot te beperken en dat was in strijd met Europese afspraken over natuurbescherming.

Duizenden projecten, soms ook met een zeer klein stikstofeffect, liggen daardoor stil. Het kabinet wilde weten of een onevenredig zware impact op bijvoorbeeld de bouwsector een argument kan zijn voor een drempelwaarde. Maar „als zelfstandige grondslag” acht de Raad van State dat „niet goed verdedigbaar”.