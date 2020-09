Advies mondkapjes in winkels in 3 regio’s, niet alleen in steden

Het advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in supermarkten en andere winkels, geldt voor de drie veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Het gaat niet alleen om de grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Over de impact van het advies was verwarring ontstaan in enkele kleinere gemeenten in deze regio’s.

Premier Mark Rutte benadrukte maandag in zijn persconferentie dat het over deze drie grote steden gaat. De adviezen en maatregelen betreffen echter steeds een hele veiligheidsregio. Voor Den Haag gaat het bijvoorbeeld om de veiligheidsregio Haaglanden, waar onder meer ook Delft en Zoetermeer onder vallen.

Ook zorgminister Hugo de Jonge schrijft in zijn Kamerbrief over de drie veiligheidsregio’s waar de situatie nu als „ernstig” wordt ingeschaald.

Naast de landelijke maatregelen hebben deze drie grote steden het advies om mondkapjes te dragen, verder uitgebreid naar alle publieke binnenruimtes, contactberoepen en horeca. Ook de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waar Eindhoven in ligt, schaart zich achter dit uitgebreide advies, dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maandagavond namens de vier regio’s bekendmaakte.