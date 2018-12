Zweedse koningin Silvia 75 jaar

Koningin Silvia van Zweden bereikt deze maand een mijlpaal. De vorstin hoopt op 23 december 75 jaar te worden. Deze even bescheiden als standvastige vrouw draagt de koninginnentitel al 42 jaar.

Hoe de echtgenote van koning Carl Gustaf XVI haar rol als hoogste vrouw van het Scandinavische land definieert? „Het is een mix van vreugde en nederigheid. Er komt een hoop verantwoordelijkheid bij kijken. Het is een speciale roeping.”

Het is een rol die koningin Silvia met verve vervult. Werd haar echtgenoot een aantal jaren geleden nog achtervolgd door schandalen uit zijn roerige verleden, Silvia heeft nog steeds een onberispelijk imago.

Huilende kinderen

Op openhartigheid kunnen we de Zweedse koningin niet vaak betrappen. Ze bewaakt haar privacy en die van haar familie waar ze kan. Ter gelegenheid van haar 75e verjaardag maakte de vorstin een uitzondering en gaf ze een uitgebreid interview aan het Zweedse koninklijke tijdschrift Kungliga Magasinet.

De koningin schuwt het niet om haar ervaringen te delen. Want net als menig andere moeder met jonge kinderen liep ze in haar beginperiode tegen allerlei praktische zaken aan. Als jonge koningin én moeder van drie jonge kinderen, kroonprinses Victoria, prins Carl Philip en prinses Madeleine, probeerde ze alle ballen in de lucht te houden en ervoer ze de combinatie van werk en moeder zijn als „een evenwichtsoefening.”

Koningin Silvia herinnert zich dat het vaak met pijn gepaard ging. „We hadden geen ouderschapsverlof. We moesten de koninklijke plichten combineren met het ouderschap. Dat ging vaak ten koste van het gezinsleven. We hadden thuis goede hulp, maar het was niet makkelijk om mijn huilende kinderen achter te moeten laten.”

Oudste dochter Victoria ervaart nu hetzelfde. „Ze begrijpt nu hoe moeilijk het voor ons was om veel verplichtingen af te handelen en tegelijk een jong gezin te hebben. Net als veel andere mensen met een hectisch leven hebben we het gevoel niet genoeg tijd te hebben met onze kinderen.”

Eenzame periode

Enkele jaren geleden ging Silvia in een interview al in op haar start als koningin aan het Zweedse hof. Dat was een voor haar „eenzame periode.” De relatie die de Duitse Silvia Sommerlath kreeg met –toen nog– kroonprins Carl Gustaf van Zweden lag namelijk gevoelig, omdat Silvia niet van adellijke komaf was. Carl Gustaf verloor zijn vader al als peuter en daarom regeerde opa Gustav VI Adolf nog een periode. Hij vond dat koninklijke personen alleen met iemand van adel mochten trouwen.

Was Carl Gustaf tegen de wil van zijn opa ingegaan, dan had hij zijn rechten op de troon verloren. Toen hij in 1973 zelf koning werd, lag de weg voor hem open om te trouwen met wie hij wilde. Toch werd Silvia met argusogen bekeken toen ze in 1976 trouwde en ook meteen koningin werd.

Volgens de Zweedse koningin was haar echtgenoot er altijd voor haar. „Iedereen had goede bedoelingen. En de koning was geweldig. Hij zei: „Zeg wat je denkt, leg uit wat je wilt en zeg wat je gaat doen.” Hij was echt mijn steun en toeverlaat.”

Volgens Silvia kwam haar eenzaamheid in het eerste jaar van haar huwelijk vooral voort uit gebrek aan een vrouwelijk rolmodel als koningin. „Prinses Sybilla, de moeder van de koning, leefde niet meer en ook koningin Louise was er niet meer om de taken van een koningin uit te leggen. Gelukkig was prinses Christina er; ik heb veel steun gekregen van mijn schoonzusje.”

Meerdere dagen

Koningin Silvia ervaart het bereiken van haar 75e verjaardag als een mijlpaal. Daarom wordt deze feestdag op meerdere dagen gevierd. Dinsdag starten de feestelijkheden; in het Oscar Theater in Stockholm wordt een seminar georganiseerd dat in het teken staat van de stichtingen op het gebied van kinderrechten, drugspreventie en dementiezorg; thema’s die de Zweedse vorstin een warm hart toedraagt.

Op woensdag staat er een receptie in het Koninklijk Paleis gepland. Vertegenwoordigers van Zweedse organisaties kunnen de koningin feliciteren. Zweedse burgers mogen hun felicitaties via een felicitatieregister overbrengen.

Hoe koningin Silvia haar officiële verjaardag op 23 december viert, is niet bekend. Die zal ze ongetwijfeld doorbrengen met haar kinderen en kleinkinderen.

