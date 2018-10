Warm welkom voor koningspaar in Rijnland-Palts

Koning Willem-Alexander is woensdag samen met koningin Máxima begonnen aan een tweedaags werkbezoek aan de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.

Deze donderdag wordt de visite afgesloten in Trier en reist het koningspaar, dat wordt vergezeld door minister Kaag van Buitenlandse Handel, door naar Saarland.

Precies honderd jaar nadat in Duitsland aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in enkele dagen tijd alle tronen omver werden gegooid en de ene na de andere kroon over straat rolde, loopt het Duitse publiek nog altijd warm voor de koning uit buurland Nederland. De koninklijke glans en glamour worden, getuige ook de ruimte die de damesbladen ervoor inruimen, nog altijd gemist, al zijn er maar weinig Duitsers die roepen om het herstel van de eigen vorstendommen en koningshuizen. Maar koning Willem-Alexander –en dankzij hem het Nederlandse bedrijfsleven– profiteert wel van die bijzondere belangstelling.

Aandachtstrekker

Het koningspaar is de aandachtstrekker, en in de woorden van de Saarlandse minister-president Tobias Hans, ook de deuropener voor Nederlandse bedrijven die op die manier makkelijker binnenkomen bij potentiële Duitse partners. Die vinden het namelijk maar wat interessant en aardig om in de Staatskanzlei van hun bondsstaat bij de lunch aan te schuiven met de hoge Nederlandse gasten, of een bijeenkomst bij te wonen waar de koning en de koningin ook hun opwachting maken. En van het een komt het ander, althans dat is de bedoeling van de deelnemers aan de handelsmissie die de koninklijke werkbezoeken traditioneel vergezelt.

Tafelrede

De koning, die in 2013 begon met het bezoeken van alle zestien Duitse deelstaten, refereerde eraan tijdens zijn tafelrede bij een door minister-president Malu Dreyer aangeboden lunch in Mainz. „Mijn indruk is dat we ons gezamenlijke potentieel wel onderkennen, maar wellicht nog niet volledig benutten. Daarom ben ik blij dat ons bezoek tal van gelegenheden biedt aan vertegenwoordigers van Rijnland-Palts en Nederland om elkaar te ontmoeten.”

En dat gebeurde vervolgens niet alleen bij het middageten, maar ook tijdens een boottochtje op de Rijn, waar de problemen, uitdagingen en het toekomstperspectief voor een liefst duurzame binnenscheepvaart aan de orde kwamen, en bij een gesprek met wijnboeren en onderzoekers in Bernkastel-Kues bij de Moezel. Klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de wijnbouw –een van de pijlers van de economie van Rijnland-Palts– en hoe digitalisering kan helpen, werden in sneltreinvaart besproken.

Aandacht was er ook even voor een bijzondere Nederlandse uitvinding: de landbouwrobot Polariks. Die kan aan de hand van een uniek optisch profiel per wijnstok de kwaliteit in de gaten houden, ziektes opmerken en aangeven wanneer druiven het beste kunnen worden geplukt. Digitalisering kan een middel zijn om de wijnbouw beter te wapenen tegen bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering.

„Als jong en opkomend wijnland heeft Nederland veel te danken aan de expertise en de innovatiekracht van Duitse wijnbouwers”, zei de koning bij de lunch, maar andersom kan Nederlandse innovatie ook de Duitsers van dienst zijn. „Het is goed dat wij onze contacten intensiveren, want er zijn veel interessante verbindingen tussen Rijnland-Palts en Nederland”, merkte Willem-Alexander op.

Oude wijn

Het koningspaar kreeg van minister-president Dreyer een bijzonder en zeer persoonlijk cadeau: een fles wijn van een Staatsweingut uit hun geboortejaren 1967 en 1971. Uit de bijgeleverde uitleg en beschrijving bleek duidelijk dat in het jaar dat Máxima het levenslicht aanschouwde de zon overvloedig scheen. Het oogstjaar kreeg dan ook de naam Zonnevorst(in) en de wijn uit die tijd is „nog altijd levendig.” Vier jaar eerder, toen Willem-Alexander werd geboren, was het allemaal wat minder, maar de aangeboden wijn heeft volgens de kenners een „fascinerende romige smaak.”

Dreyer, die al twintig jaar lijdt aan multiple sclerose, was in haar nopjes met het koninklijk bezoek aan de deelstaat die ze sinds januari 2013 regeert.