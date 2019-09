VN-werk heeft Máxima’s leven verrijkt

Koningin Máxima is tien jaar werkzaam als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties. In de marge van de Algemene Vergadering in New York wordt ze deze week in het zonnetje gezet.

In haar VN-functie probeert Máxima ervoor te zorgen dat wereldwijd iedereen toegang heeft tot financiële diensten. „Ik denk dat ik niet eens in mijn gekste dromen had kunnen denken dat dit werk zo’n vlucht zou nemen”, keek de koningin in een vraaggesprek in Bangladesh in juli terug op de afgelopen tien jaar. „Je begint aan iets met als doel de hele wereld te helpen, maar dat het echt zo groot zou worden en aanvaard zou worden als een heel belangrijke manier om ontwikkeling te bereiken bij heel veel van de doelstellingen van de VN, nee, dat had ik niet gedacht. Dat zag ik tien jaar geleden niet.”

In het welvarende Nederland is contant geld op zijn retour. In sommige winkels kan alleen nog maar worden gepind, en dat gaat vaak contactloos. Onderling afrekenen kan met een tikkie, geld overmaken gaat automatisch en zelfs bij het gemeenteloket was cash voor een paspoort of rijbewijs een tijdje niet welkom. Iedereen heeft ten minste één bankrekening en een waaier aan verzekeringen. Maar wat voor elke Nederlander van jongs af aan vanzelfsprekend is, is dat voor 1,7 miljard wereldburgers niet en dat remt hen in de ontwikkeling.

Regeringen hebben dat al een tijdje in de gaten en maken plannen om de achterstand in te halen. De moderne technologie helpt hen daarbij. Dankzij mobiel bankieren kunnen veel meer mensen worden bereikt dan voorheen mogelijk of zelfs maar denkbaar was. Koningin Máxima adviseert en helpt de regeringen en plannenmakers. Ze legt de vinger bij zwakke plekken en deelt ervaringen van andere landen.

Vorderingen

Máxima heeft zich moeten verdiepen in de technologie van mobiele telefoons. „Ik moest daar heel veel van weten om goed advies te kunnen geven. Wat werkt, wat werkt niet”, vertelde ze in Bangladesh. „Het is een van de punten waardoor dit werk mijn leven heeft verrijkt. Ik had nooit verwacht dat ik hier zo veel van moest weten.”

In de tien jaar dat ze het werk nu doet, is er fikse vooruitgang geboekt. „Er zijn heel veel vorderingen gemaakt. Meer dan 1 miljard mensen hebben meer toegang gekregen tot financiële diensten. Dat betekent voor al die mensen een verandering in hun leven. Ik heb dan ook enorme voldoening van mijn werk, maar er is nog heel veel te doen”, aldus de koningin.

Ze benadrukte dat ze niet alleen staat. In het begin was er maar één medewerker in New York en moest ze mensen overtuigen van nut en noodzaak van goede toegang tot financiële diensten, maar nu werken ook grote internationale bedrijven als Unilever, MasterCard en PayPal mee. „Alleen bereik je niets”, weet Máxima. Ze krijgt veel ondersteuning van onder meer de Wereldbank en ze heeft een grote klankbordgroep. Inmiddels beschikt de koningin ook over een grotere bezetting van haar UNSGSA-kantoor – zoals haar functie in VN-jargon wordt afgekort.

Reizen

De stichting van de Amerikaanse multimiljonair Bill Gates en zijn vrouw Melinda betaalt daarvoor jaarlijks zo’n 1,4 miljoen, terwijl het Haagse ministerie van Buitenlandse Zaken de rekening van de reizen voor Máxima en haar particulier secretaris voor zijn rekening neemt. Dat is 150.000 euro per jaar, zo liet het ministerie dit weekeinde weten aan de NOS. De koningin krijgt van de VN het symbolische bedrag van 1 dollar.

De reizen betreffen vooral bezoeken aan landen die haar hulp hebben ingeroepen –zoals eerder dit jaar Jordanië, Ethiopië en Bangladesh– en, zoals deze week, het verblijf in New York, waar tientallen ontmoetingen op de agenda staan. „Je kunt daar in korte tijd heel veel mensen spreken. Omdat de tijd beperkt is, zijn de gesprekken ook efficiënt en meteen zakelijk”, vertelde Máxima eerder eens over het VN-circus.

Aan ophouden denkt de koningin voorlopig niet. „Mijn werk is pas klaar als iedereen toegang heeft tot financiële diensten. Dat is nog niet zo. Vooral vrouwen hebben nog een grote achterstand. Er is nog veel te doen”, aldus Máxima.

Feestelijk evenement met inhoud

Een trotse koning Willem-Alexander is woensdagmiddag aanwezig bij de speciale bijeenkomst die ter ere van zijn vrouw wordt georganiseerd in de Conference Room van het VN-gebouw. Koningin Máxima is deze maand tien jaar actief als UNSGSA: speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Thema van het feestelijke evenement is ”Financial Inclusion for Development: Building on 10 Years of Progress”. „Een viering van de vooruitgang die het voorbije decennium is gemaakt en een erkenning van het belang van toegang tot financiële diensten voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen”, aldus de aankondiging voor de bijeenkomst.

Behalve koningin Máxima zijn onder anderen VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, Wereldbankpresident David Malpass en Melinda Gates aangekondigd als sprekers. Christine Lagarde, de nieuwe president van de Europese Centrale Bank, zou ook het woord voeren, maar moest haar deelname vanwege andere verplichtingen afzeggen.

Máxima werkt in New York een drukke eigen agenda af waarbij tal van gesprekken met ministers van Financiën op de agenda staan. Dinsdag vergezelt ze de koning een aantal malen.

Programma royals rond VN-top

Koning Willem-Alexander spreekt dinsdagmiddag voor de tweede keer de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Eerder deed hij dat in 2015, toen Nederland een zetel probeerde te veroveren in de Veiligheidsraad. De koning leidt een omvangrijke ”koninkrijksdelegatie” met daarin onder anderen de premiers van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De koning heeft in de wandelgangen een aantal bilaterale gesprekken en woont dinsdag ook de opening bij van de top over de duurzame ontwikkelingsdoelen. Verder is hij uitgenodigd voor een ontbijt en lunch met de VN-secretaris-generaal, samen met andere staatshoofden en regeringsleiders. Met koningin Máxima is hij dinsdagavond welkom op de receptie die de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania in het New York Plazahotel geven.

Vanwege de 74e Algemene Vergadering van de VN zijn onder anderen ook prinses Mabel, prins Jaime en de Belgische koningin Mathilde in New York. Prinses Mabel heeft dinsdag een interessante ontmoeting met Afrikaanse presidenten en first lady’s in de strijd tegen kindhuwelijken.

Prins Jaime praat namens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR met het bedrijfsleven over het creëren van economische kansen voor vluchtelingen. Koningin Mathilde zet zich in voor het verwezenlijken van de duurzame ontwikkelingsdoelen die de 193 lidstaten in 2015 met elkaar hebben afgesproken.