Verraste gezichten bij bezoek koning aan Everdingen

Het bezoek van koning Willem-Alexander aan Vitaal Dorp in Everdingen zorgde woensdag voor verraste gezichten bij de vrijwilligers. Ze waren pas een half uur voor de aankomst van Willem-Alexander op de hoogte gebracht van het koninklijke bezoek.

De dames van de haakclub, een van de initiatieven van de stichting, wisten zelfs niets van zijn komst. „We zaten gewoon wat te kletsen en toen zagen we buiten ineens de koning aan komen lopen”, vertelt Annie van Doorn (83), die zich sinds een aantal maanden bij de groep heeft aangesloten. „Ik wist niet wat ik zag. Het is geweldig. En dat in zo’n klein dorpje, op een normale woensdagmiddag.”

Iedere woensdag komt ze vanuit Culemborg naar het dorpshuis in Vianen. „Ik woon alleen en ben erg veel alleen. Zo kan ik er even uit en ben ik onder de mensen.” Ze is heel blij dat ze zo wat aanspraak heeft. „We kletsen over van alles, dat vind ik heel gezellig. Maar wel alleen luchtige onderwerpen. Over leuke televisieprogramma’s bijvoorbeeld.”

Vitaal Dorp begon vijf jaar geleden toen er steeds meer voorzieningen uit het dorp verdwenen. „De enige winkel sloot, het openbaar vervoer werd steeds minder en het aantal leerlingen op de school liep terug”, vertelt voorzitter Gerard Walraven. „We zijn toen met vrijwilligers gaan praten hoe we de vitaliteit in het dorp terug konden laten komen.” Er kwam een winkel en in 2016 werd de kas gebouwd waar groente en fruit gekweekt wordt door vrijwilligers en mensen met een beperking. Volgens burgemeester Groeneweg van Vianen zijn de inwoners sinds de komst van de voorzieningen vitaler. „Iedereen wordt gelukkiger in een prettige leefomgeving. Als mensen samen komen, gaat een dorp leven.”

Vitaal Dorp is een van de 25 deelnemers aan het nieuwe Oranje Fonds-programma Samen Ouder. Dit landelijke programma betrekt ouderen bij de samenleving betrekken om zo eenzaamheid te bestrijden. De stichting wordt ondersteund door het Oranje Fonds, waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima beschermpaar van zijn.