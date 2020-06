Van Vollenhoven: Denk na over job rotation

Het binnen een bedrijf of instelling snel of automatisch moeten wisselen van functies, de zogenoemde job rotation of banendans, is schadelijk.

Dat meent prof. mr. Pieter van Vollenhoven die zich daar zaterdag over uitsprak op Twitter. Hij ziet dat problemen vaak niet worden aangepakt omdat werknemers al in gedachten bezig zijn met hun volgende functie.



„Wij moeten eens de schijnwerper gaan zetten op de consequenties van die beroemde job rotation. Velen zitten immers maar 3 of 4 jaar op een post en zijn eigenlijk meer bezig met ”wat wordt mijn volgende baan?” dan met de inhoud van hun werk”, stelt Van Vollenhoven. „Daardoor worden problemen op het werk vaak niet aangepakt.” Dit omdat de consequenties van een stevige aanpak wel eens nadelig kunnen zijn voor de volgende baan. „Maak een baan van 6 tot 8 jaar”, is de suggestie van Van Vollenhoven.

Van volgers kreeg hij op Twitter uiteenlopende reacties op zijn voorstel. „Helaas wordt de kracht van ervaring en teamgeest onderschat”, kreeg Pieter bijval. „Aardig plan maar ”job stagnation” is ook niet wat je zou willen”, schreef iemand anders, waarbij werd verwezen naar mensen die 25 jaar hetzelfde werk doen.