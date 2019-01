Van Vollenhoven benieuwd naar onderzoeken Trump

Pieter van Vollenhoven, de echtgenoot van prinses Margriet, is in gespannen afwachting van alle onderzoeken die op dit moment in Washington lopen tegen de Amerikaanse president Donald Trump.

“Vol verwachting klopt ons hart!” laat hij vrijdag op Twitter weten in reactie op een Tweet waarin wordt samengevat hoeveel onderzoeken er momenteel tegen Trump lopen.

Vol verwachting klopt ons hart! https://t.co/tklHHRJrXZ — Pieter v Vollenhoven (@PietervVol) 18 januari 2019

De Amerikaanse president ligt momenteel op veel niveaus onder vuur. Uit het grote onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller doet naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing volgt naar verwachting een groot aantal rechtszaken terug uit de naaste omgeving van Trump en bedrijven van Trump.

Het gaat onder meer om omkoping, belastingontduiking, illegaal lobbyen en fraude. In totaal lopen er op diverse niveaus in de Amerikaanse overheid nu zeventien grote onderzoeken naar Trump, zijn naaste medewerkers en bedrijven. Amerikaanse media maken al vergelijkingen met de Watergate-affaire, die uiteindelijk president Richard Nixon tot aftreden dwong.