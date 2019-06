Vader bezorgd om hardwerkende Laurentien

Ze heeft een hekel aan lanterfanten. Prinses Laurentien is zo’n bezige bij dat haar vader zich weleens afvraagt of ze niet te hard werkt. De immer ijverige prinses heeft echter drijfveren te over.

Een portret maken van prinses Laurentien. Het is even interessant als onmogelijk, want de prinses is een duizendpoot. Toch wagen familieleden, vrienden en bekenden van Laurentien zich eraan in een recent uitgezonden aflevering van het tv-programma ”Met andere ogen”.

Overvolle agenda

Dat prinses Laurentien een hardwerkende vrouw is, is een understatement. De vrouw van prins Constantijn wil maar wat graag een verschil maken in de samenleving. Daarvoor neemt ze veel hooi op haar vork: de prinses zet zich volop in voor de bestrijding van laaggeletterdheid, voor natuurbescherming en duurzaamheid. Kinderen hebben de speciale aandacht van de prinses; ze heeft kinderraden opgezet en maakt een vuist tegen kinderarmoede.

Laurentien lijkt tomeloze creatieve energie te hebben, waardoor het beeld ontstaat dat de prinses bijna niet kan stoppen met werken voor haar sociale projecten. En juist die werkdrift baart haar vader, Laurens Jan Brinkhorst, weleens zorgen. Volgens hem kan zijn dochter moeilijk nee zeggen tegen werk en heeft ze een overvolle agenda. „Als vader zeg ik dan weleens: Zou je niet eens wat rustiger aan doen? Maar dan is haar antwoord: Pap, je moet niet vergeten dat ik al boven de vijftig ben. Dan weet ik dat ik mijn mond moet houden.”

Vrolijk en verbeten

Prinses Laurentien geniet ook bekendheid als schrijfster. Volgens kinderboekenschrijver Paul van Loon ziet Laurentien zichzelf als verhalenverteller die „dingen op gang wil brengen.” Hij schreef samen met haar twee sprookjesboeken. Volgens Van Loon is ze „revolutionair in haar gedachten.”

Goede vriend Jeroen Smit typeert Laurentien als „vrolijk en verbeten.” En als ze geen prinses was geworden? „Dan was ze een zeer goede onderzoeksjournalist geweest.” Smit bewondert de wijze waarop Laurentien omgaat met de niet-aflatende aandacht van de roddelpers. „Ik heb haar daar nooit over horen klagen.”

Wie denkt dat Laurentiens prinsessentitel de oorzaak is van haar inzet, heeft het mis, zeggen vrienden en bekenden van de prinses. „Als ze geen prinses was geweest, dan zou ze dit werk ook doen”, stelt journaliste Carla Joosten. „Ze doet heel erg haar best. Ze wil iets tot stand brengen.”

Voor prinses Laurentien komen de mooiste complimenten wellicht uit de mond van de kinderen die met haar te maken hebben gehad. „Ze is grappig, lief, spontaan en gezellig.”