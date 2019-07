Trouwjurk Meghan schittert in Edinburgh

Wie het trouwpak van de Britse prins Harry en de bruidsjurk van Meghan, hertogin van Sussex, van dichtbij wil bewonderen, kan terecht in Palace of Holyroodhouse in Edinburgh. Daar draait sinds 14 juni de tentoonstelling ”A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex”.

Bij binnenkomst van de expositie stuit de bezoeker eerst op een kamer met schetsen van de trouwjurk van Meghan en foto’s van het borduursel op de sluier. De vijf meter lange sluier valt als eerste op in de volgende ruimte. In een grote vitrine staat de trouwkleding van het prinselijk paar. De kleine, donkere ruimte vormt een contrast met de witte jurk.

beeld Royal Collection Trust, David Cheskin

Als laatste zijn ook de outfits van de bruidskinderen prins George en prinses Charlotte te zien. Voor iedereen die geïnteresseerd is in meer details van de trouwjurk van Meghan is er een audiospeler bij binnenkomst van het paleis. Met aankoop van een ticket voor de tentoonstelling zijn ook het paleis zelf en de tuin te bekijken.

Harry en Meghan gaven elkaar op 19 mei vorig jaar hun jawoord. Daarna is hun bruidskleding al tentoongesteld op Windsor Castle van oktober 2018 tot februari 2019 en nu dus in de Schotse hoofdstad.

Wilde bloemen

Ontwerper van Meghans trouwjurk is Clare Waight Keller, creative director van het Franse modehuis Givenchy. Via de audiospeler vertelt Meghan dat ze na de eerste ontmoeting meteen wist dat Clare haar jurk zou ontwerpen.

beeld Royal Collection Trust, David Cheskin

Naast de jurk schittert in de verlichte vitrine ook de tiara, afkomstig van koningin Mary uit 1932. Niet te missen is de sluier, versierd met wilde bloemen van alle landen van het Gemenebest. Ook is er een replica van het trouwboeket te zien.

Kleine versie

De jurken van de bruidsmeisjes zijn net als de trouwjurk ontworpen door Keller. Een kleinere glazen vitrine toont de jurk die prinses Charlotte, dochter van prins William, droeg.

Prins Harry koos voor ”Blues and Royals frockcoats”, uniform van een oud regiment van de hertog van Cambridge en de hertog van Sussex. Prins George droeg hier een kleine versie van.

beeld Royal Collection Trust, David Cheskin

Stilte overheerst in de ruimte van de trouwkleding. De bezoekers luisteren geconcentreerd naar de interviews met Meghan en de ontwerper van haar jurk op de audiospeler.

Volgens bewaakster Olivia, die bij de ingang van Holyroodhouse de wacht houdt, komen er vanaf dag één veel bezoekers speciaal voor de tentoonstelling naar Edinburgh. „Ik heb geen slecht woord gehoord over zowel Harry als Meghan.”

De expositie ”A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex” is tot en met 6 oktober te bewonderen in het Palace of Holyroodhouse in Edinburgh. De toegang kost £ 15.00 voor volwassenen, £ 13.50 voor studenten en 60-plussers en £ 8.70 voor kinderen vanaf 5 jaar en gehandicapten.