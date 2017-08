Spaans koningspaar eert doden met krans

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben zaterdagavond stilgestaan bij de veertien doden die donderdag vielen bij de aanslagen in hun land. Het koningspaar legde een krans op de Ramblas, waar veertien mensen om het leven kwamen toen met een busje werd ingereden op het publiek.

Felipe en Letizia bekeken de bloemenzee die na de aanslag is ontstaan in het toeristische hart van Barcelona. Honderden mensen legden bloemen, knuffels en kaarsjes op de Ramblas. Ook op post-its die tegen de gebouwen aan de beroemde promenade worden geplakt, worden boodschappen achtergelaten.

Zaterdagmiddag zochten Felipe en Letizia de gewonden op die in twee ziekenhuizen in de stad liggen. Het koningspaar nam ruim de tijd om de slachtoffers een spoedig herstel te wensen en liet zich door artsen en het verplegend personeel bijpraten over de verschillende verwondingen. Na de aanslagen liggen nog vijftig gewonden in ziekenhuizen in Barcelona, twaalf van hen verkeren in kritieke toestand. In Cambrils worden nog vier mensen, van wie één zware verwondingen heeft, verzorgd in het ziekenhuis.

Felipe, die vrijdag al bij de herdenking op het Plaza de Catalunya was, en zijn vrouw zijn ook zondag nog in Barcelona. Het koningspaar schuift zondagochtend aan in de Sagrada Família, de beroemde door Gaudí ontworpen kerk, waar een speciale mis plaatsvindt.