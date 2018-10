Robot begeleid koningspaar in Saarland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de eerste dag van hun werkbezoek aan de kleine Duitse bondsstaat Saarland goed benut. Na de ontvangst door minister-president Tobias Hans en de lunch in het stadspaleis van Saarbrücken, ging het koningspaar naar de Universiteit van Saarland.

Daar was een seminar in volle gang rond het thema ”Veilige digitale industrie”, waaraan werd deelgenomen door Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen. De bijeenkomst maakte deel uit van het programma van de economische missie die gelijktijdig met koning en koningin naar Rijnland-Palts en Saarland is afgereisd.

robotking

Eén van de uitdagingen waar Nederlandse innovatieve bedrijven voor staan, is Duitsers overtuigen van de mogelijkheden die ze kunnen bieden. Bij innovatie denken Duitsers namelijk in de eerste plaats aan Japan en de Verenigde Staten en niet aan het buurland, bleek uit onderzoek zo vertelde missieleider Peter van Harten aan het koningspaar. Naast het presenteren van nieuwe uitvindingen en netwerken, was het dus ook belangrijk om de Duitsers te overtuigen van nut en voordeel van samenwerken met de buren.

Willem-Alexander en Máxima, die door een pratende robot werden verwelkomd en naar hun plaatsen geleid –een idee wellicht voor ontvangsten van nieuwe ambassadeurs op paleis Noordeinde– luisterden naar een aantal presentaties alvorens het middagprogramma af te sluiten in Saarlouis, bij het Bürger-Energie Genossenschaft Köllertal. Daar hebben gewone burgers hun krachten gebundeld in een energiecoöperatie, die onder meer heeft gezorgd voor de plaatsing van zonnepanelen.