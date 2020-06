Queen laat zich voor het eerst weer even zien

De Britse koninklijke familie probeert in het 'tijdelijk normaal' een nieuw evenwicht te vinden tussen thuis blijven en zichzelf vanwege het coronavirus isoleren, en weer enkele publieke taken op zich nemen. Vooralsnog gebeurt dat dicht bij huis, zoals koningin Elizabeth zaterdagmorgen liet zien in Windsor Castle.

Daar brachten de Welsh Guards in de zogenoemde quadrangle - de vierhoek - een militair saluut ter gelegenheid van de officiële viering van de verjaardag van de 94-jarige vorstin. Dat eerbetoon verving het traditionele Trooping the Colour, ook wel de 'Queen's Birthday Parade' genoemd, dat elk jaar op de tweede zaterdag van juni in Londen wordt gehouden. Vanwege de coronacrisis werd echter enkele maanden geleden al besloten dat het evenement moest worden afgelast.

Dat was pas de tweede keer in de regeringstijd van koningin Elizabeth. De laatste annulering was in 1955 vanwege een nationale spoorwegstaking. Maar omdat de maatregelen inmiddels enigszins zijn versoepeld is besloten om de Welsh Guards, die op dit moment zijn belast met de bewaking van Windsor Castle, een mini-versie van Trooping te laten geven.

Laatste optreden in maart

De koningin woonde de plechtigheid zelf bij. Het was voor het eerst sinds ze zich in maart terugtrok op het kasteel dat ze 'in functie' even buiten was te zien - al was het voor de Britse bevolking alleen via de camera's van de BBC. De Guards hadden op de quadrangle alle ruimte om enkele exercities uit te oefenen en zij gaven de Queen een hartverwarmend driewerf 'hoera!'

Komende week komen prins Charles en echtgenote Camilla ook uit hun isolatie in Schotland. De verwachting is dat ze dit weekeinde al hun verblijfplaats Birkhall verlaten en naar Highgrove gaan, het buitenverblijf van de prins van Wales in Gloucestershire. Later gaan ze dan ook naar Clarence House in Londen voor een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron. Dat is dan voor het eerst sinds de lockdown dat er weer een officiële ontvangst plaatsvindt.

Publieke optredens zullen verder echter beperkt blijven omdat de koninklijke familie daarbij doorgaans veel publiek en media trekt, en dat is in een tijd van afstand houden niet wenselijk. Niet van tevoren aangekondigde visites kunnen echter wel.