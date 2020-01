Prinses Margriet viert 77e verjaardag

Prinses Margriet had zondag opnieuw iets te vieren. Ruim een week na de 53e trouwdag van de prinses en haar man Pieter van Vollenhoven, vierde zij haar 77e verjaardag.

De tante van koning Willem-Alexander neemt nog altijd publieke taken voor haar rekening. Zo bezocht ze vrijdag het Nederlandse team voor de Invictus Games, een paralympisch sportevenement voor militairen en veteranen. De prinses is erevoorzitter van het evenement dat in mei plaatsvindt in Den Haag.

Margriet is ook erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, een organisatie waarvoor ze nog veel in touw is. Vorige maand was ze aanwezig bij een bijeenkomst van het Rode Kruis in Genève.

In 2018 bracht Margriet een bezoek aan projecten van het Rode Kruis in Haïti. Ze deed dit samen met haar zoon Pieter-Christiaan. Hij is ambassadeur voor het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds, wat is opgericht om mensen te beschermen en voor te bereiden op natuurrampen.

Prinses Margriet, de derde dochter van koningin Juliana en prins Bernhard, werd op 19 januari 1943 geboren. Ze zag het levenslicht in Canada, waar de koninklijke familie tijdens de Tweede Wereldoorlog in ballingschap leefde. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zijn uitgenodigd om in mei in het kader van 75 jaar bevrijding een bezoek te brengen aan Canada.