Prinses Anita met taart en slingers op Instagram

Prinses Anita werd vorige maand vijftig. Via Instagram zette prins Pieter-Christiaan zijn jarige vrouw in het zonnetje.

Het paar kiest bewust voor een leven in de luwte, maar Pieter-Christiaan gebruikt sociale media om af en toe om plaatjes van zijn gezin te delen.

Een taart met vers rood fruit op de voorgrond, felgekleurde slingers op de achtergrond en een stralende prinses Anita in het middelpunt. Prins Pieter-Christiaan zette het privékiekje een paar weken geleden op zijn Instagramaccount. ”Happy 50th my deer”, luidde zijn onderschrift letterlijk. Tientallen volgers feliciteerden de prins en prinses met de bijzondere mijlpaal, honderden personen hebben de vrolijke foto geliket.

Met haar verjaardag trad Anita toe tot de club vijftigers in de koninklijke familie. Behalve koning Willem-Alexander zijn dat prinses Laurentien, prins Maurits, prinses Mabel en prins Constantijn. Voor zwager Bernhard is het op 25 december zover. Prins Pieter-Christiaan is 2,5 jaar jonger dan zijn vrouw; in 2022 hoopt hij vijftig jaar te worden.

Tapasrestaurant

Op zijn Instagramaccount plaatst Pieter-Christiaan regelmatig foto’s van zijn gezin. De derde zoon van prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven krijgt op deze berichten opvallend veel reacties. Zo weten volgers dat hij en prinses Anita hun 13-jarig huwelijk vorig jaar vierden met een etentje in een tapasrestaurant in Den Haag. Recent was de prins met dochter Emma (op 28 november wordt ze 13 jaar) bij een voorstelling van de musical Soldaat van Oranje. Emma staat op meer foto’s, ook samen met broertje Pieter (hij viert volgende week dinsdag zijn 11e verjaardag), bijvoorbeeld in verre oorden tijdens de zomermaanden. Hoewel de twee kinderen van Pieter-Christiaan en Anita zelden in de openbaarheid komen, is het via het Instagramaccount van de prins mogelijk om een beetje te volgen hoe Emma en Pieter opgroeien.

Het overgrote deel van de berichten van prins Pieter-Christiaan heeft sport als thema. De prins is een fervent hardloper en rent zowel privé als voor goede doelen. Hij heeft meerdere marathons gelopen. Ook deelt hij met zijn broer Bernhard de liefde voor de autoracesport.

Pieter-Christiaan verdient de kost in het bedrijfsleven en is sinds 2018 reservekolonel bij de Koninklijke Marechaussee.

Een privékiekje van echtgenote Anita en dochter Emma. beeld Instagram

Ondernemer

De werkzaamheden van prinses Anita zijn minder gemakkelijk te achterhalen. Bekend is dat ze heeft gewerkt bij financieel dienstverlener Bloomberg in Amsterdam en Londen. Ze werkt tegenwoordig als zelfstandig ondernemer, maar wat ze precies doet en op welk terrein, staat op de website van het Koninklijk Huis niet vermeld.

De prinses geeft tijdens Koningsdagen acte de présence en ze is met Pieter-Christiaan bij de mijlpalen van de koninklijke familie, zoals verjaardagen en trouwerijen. Naast regelmatige deelname aan NL Doet zien we Anita verder niet in de openbaarheid. Ze deelt ook geen foto’s en berichten op sociale media. Althans, niet onder haar eigen naam. Het zou echter goed kunnen dat de prinses een Instagramaccount onder een andere naam heeft, net als verschillende andere leden van de koninklijke familie, zoals koningin Máxima en haar dochters.

Emma en Pieter tijdens de laatste zomervakantie. beeld Instagram

Rugoperatie

In 2010 kreeg Anita neurologische klachten, waarvoor ze in 2011 in de Verenigde Staten werd geopereerd. De Rijksvoorlichtingsdienst meldde dat de prinses de operatie moest ondergaan vanwege een spontaan lek van hersenvocht in haar rug. Het was een zware ingreep, maar Anita herstelde goed. In 2014 blikte de prinses in een interview met het magazine Royalty terug op de intensieve periode. Een praktisch gevolg van de rugoperatie is dat de prinses geen pumps meer draagt. „Met hoge hakken doe je me niet echt een plezier, na zo’n operatie. Ach, eigenlijk heb ik die heel hoge hakken nooit echt fijn gevonden”, bekende ze. De prinses zei het medeleven en de steun die ze van veel mensen kreeg te waarderen. „Dat was heel fijn. Het was wel moeilijk om me over te geven aan de zorg van anderen. Ik ben iemand die liever zelf zorgt.”

Anita is goed bevriend met haar schoonzussen Marilène, Annette en Aimee. Sinds kort wonen Pieter-Christiaan en Anita in Wassenaar, dicht bij prins Floris en prinses Aimee en prinses Margarita. Hoe de riante woonboerderij van het prinselijk gezin eruitziet, is onbekend, want van zijn woning plaatst Pieter-Christiaan nu juist géén foto’s op Instagram.