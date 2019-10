Prins Constantijn 50 jaar

„Wij zijn God dankbaar dat wij ons zoontje hebben mogen houden. Constantijn maakt het nu uitstekend. Hij is helemaal over zijn ziekte heen en groeit geweldig hard.”

Bericht van prins Claus en prinses Beatrix in 1969. Vrijdag wordt hun jongste zoon 50 jaar.

Constantijn Christof Frederik Aschwin, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, heet hij officieel. Nadat hij op 11 oktober 1969 in Utrecht werd geboren, was er alle reden tot bezorgdheid. Enkele uren na de geboorte hadden de artsen „een langzaam toenemende stoornis in de ademhaling van het kind” geconstateerd, waarna de baby in een couveuse was geplaatst, deelde minister-president De Jong de Tweede Kamer mee. Even was het wat beter gegaan, maar nu moest de premier zeggen „dat het herstel zich niet heeft voortgezet.” De koninklijke familie kon zich verzekerd weten „van ons medegevoelen in deze moeilijke dagen.” Gelukkig verbeterde de situatie en op 24 oktober kon prins Claus zijn derde zoon aan het publiek tonen.

Koninginnedag 1985. beeld RD

Doopdienst

Tegelijk met zijn neef Bernhard –tweede zoon van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven– werd prins Constantijn op 21 februari 1970 in de Utrechtse Domkerk gedoopt door ds. H. J. Kater, vrijzinnig hervormd predikant in Amsterdam. Het deerde ds. Kater niet dat Constantijns broer Willem-Alexander meer belangstelling voor zijn speelgoedauto’s had dan voor hem; hij dankte in het gebed „voor het feit dat deze plechtigheid even onderbroken mocht worden door de onbevangenheid van kinderen.” Volwassenen konden ook wel iets van die spontaniteit gebruiken, dacht de dominee.

Aanwezig bij de doop was Constantijns naamgenoot, de Griekse koning-in-ballingschap, die zijn peetoom wilde zijn.

Rijtour op de huwelijksdag. beeld RD, Sjaak Verboom

Tijn

Prins Constantijn was destijds vierde in de lijn van troonsopvolging en dat is hij momenteel ook. Destijds na zijn moeder en broers, nu na de drie dochters van de koning.

Als de prins zijn moeder bezoekt op Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, is hij terug in het huis waar hij tot 1981 opgroeide. Tijn, noemde zijn moeder hem. Hij ging naar de Nieuwe Baarnse School in Baarn en behaalde in 1987 het vwo-diploma aan het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag.

Prinsjesdag 2013. beeld RD, Henk Visscher

Een jaar lang volgde de prins taalcursussen in Frankrijk en Italië. In Leiden studeerde hij rechten aan de Rijksuniversiteit. Sinds 1995 draagt hij de meesterstitel. In 2000 studeerde hij weer in Frankrijk. Het was het jaar waarin zijn huwelijk met Laurentien Brinkhorst werd aangekondigd. Het werd op 17 mei 2001 in Den Haag voltrokken. Ds. C. A. ter Linden bevestigde de echtverbintenis daar twee dagen later in de Grote of Sint-Jacobskerk.

Sinds 2015 woont het echtpaar ook in Den Haag. De drie kinderen zijn inmiddels tieners: Eloise is 17, Claus-Casimir 15 en Leonore 13.

​Voor Drakensteyn. beeld collectie H. Nap

Internationaal

Dat Constantijn zijn broer, de koning, niet zo vaak terzijde zou kunnen staan als zijn tante Margriet haar zus Beatrix deed, was bij de troonswisseling in 2013 al duidelijk. Het volk ziet Constantijn op Prinsjesdag en Koningsdag, en soms bij een prijsuitreiking of familiebijeenkomst, maar verder verkeert hij veelal buiten de schijnwerpers. Wie zijn werk beschrijft, belandt in termen als ”Special Envoy voor TechLeap.NL”, ”zelfstandig adviseur in bedrijfsinnovatie”, ”mede-initiatiefnemer van Startup Fest Europe”, ”directeur digital technology and macro strategy bij MAP in Londen” en ”Edge Fellow bij Deloitte Center for the Edge”.

Ook eerdere activiteiten waren zeer internationaal. Na zijn huwelijk woonde Constantijn in Londen en vanaf 2004 in Brussel. In 2015 remigreerde het gezin.

