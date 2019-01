Philip was tijdelijk verblind door zon

Het auto-ongeluk van prins Philip was donderdagavond lang het meest besproken onderwerp op sociale media als Twitter en ook vrijdag wordt er nog veel over gepraat. De Britse tabloids hebben er hun hele voorpagina voor ingeruimd. 'Philip is dood te slim af bij crash' meldde de Daily Mirror bijvoorbeeld.

Volgens de laatste berichten zou de 97-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth tijdelijk verblind zijn geweest door de laag staande zon toen hij vanaf een zijweg de A149 bij het koninklijk landgoed Sandringham opreed. Hij zag een andere auto, met daarin twee vrouwen, niet aankomen en door de klap sloeg zijn eigen Land Rover op zijn kant.

De hertog van Edinburgh bleef ongedeerd en werd door passanten uit zijn wagen gehaald. Hij was erg geschrokken, aldus Britse media. Die kregen op sociale media de wind van voren omdat nauwelijks aandacht werd besteed aan de inzittenden van de andere auto, een KIA. Volgens de politie van Norfolk waren die licht gewond maar na een kort ziekenhuisbezoek mochten ze naar huis.

Norfolk County Council praatte sinds 2015 al over vermindering van de maximumsnelheid op de druk bereden weg waar de afgelopen jaren 40 ongelukken hebben plaatsgevonden, waarvan 5 met dodelijke afloop. Vrijdag is gezegd dat er snelheidscamera's komen en dat 80 de maximumsnelheid wordt. Die bekendmaking leidde op Twitter weer tot een stroom boze berichten. De prins werd uitgenodigd om ook op andere gevaarlijke wegen zijn auto te crashen.

Veel vraagtekens werden gezet bij het feit dat Philip op zijn hoge leeftijd nog zelf achter het stuur zit en niet alleen op de koninklijke landgoederen maar ook op de openbare weg. 'Insiders' meenden te weten dat de Queen hem nu het rijden zal verbieden, dan wel proberen af te raden. De koningin (92) rijdt overigens zelf ook nog, maar alleen op eigen terrein. Zij is ook de enige in het land die zonder rijbewijs mag rijden. Dat hoort bij haar koninklijke privileges.