Outaklla nieuwe persoonlijk adviseur van koningspaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben een nieuwe persoonlijk adviseur: Hassan Outaklla. Donderdag start Outaklla met zijn baan. Wat houdt zijn functie precies in?

Adviezen uitbrengen over zaken op het gebied van economie en bedrijfsleven en de koning en koningin bijstaan in hun dagelijkse werkzaamheden. Dat worden waarschijnlijk de belangrijkste taken van de nieuwe persoonlijk adviseur.

Wie is Hassan Outaklla?

Outaklla (1983) studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte hij ruim vier jaar als managementconsultant. Tot voor kort was hij senior strategie- en beleidsadviseur bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten.

Hij heeft een Marokkaanse achtergrond, maar is geboren en getogen in Amsterdam. Na de moord op Theo van Gogh in 2004 lanceerde hij met negen medestudenten de website moslimpetitie.nl. Daar riep hij in een open brief op om niet alle moslims de schuld te geven van de actie van Mohammed B.

Verder spreekt Outaklla zich nauwelijks uit over zijn overtuigingen. Online is er sowieso weinig informatie over hem te vinden; inmiddels heeft hij zijn Twitteraccount ook verwijderd.

Waarom hebben Willem-Alexander en Máxima voor hem gekozen?

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil daar niets over zeggen. Ook Outaklla zelf geeft geen verdere toelichting op zijn nieuwe baan. Toch zien deskundigen in zijn aanstelling een belangrijk signaal. „Hij geeft de hofhouding meer kleur, en dat is een goede zaak”, zei historicus Dorine Hermans in het AD. „Het past ook bij dit koningspaar.”

Wat doet een persoonlijk adviseur?

Outaklla gaat deel uitmaken van een team van zo’n vijf persoonlijk adviseurs. De adviseursrol werd in 2013 een nieuwe functie aan het hof; in de hofhouding van koningin Beatrix bestond de baan niet in deze vorm. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben ervoor gekozen om deskundigen aan te stellen die het paar informeren over zaken als economie en bedrijfsleven, cultuur en sociale samenhang. Outaklla zal, met het oog op zijn achtergrond, waarschijnlijk adviezen gaan uitbrengen op economisch terrein.

Naast het geven van adviezen beoordeelt een persoonlijk adviseur de uitnodigingen die bij het koningshuis binnenkomen, en denkt hij of zij na over welke mensen het koningspaar moet ontmoeten.

Een andere bekende persoonlijk adviseur in de hofhouding is Pien Zaaijer. Ze begeleidde Máxima vanaf 2002 bij haar inburgering en bleef daarna werkzaam voor de koning en de koningin.

Zijn er meer veranderingen in de hofhouding onder koning Willem-Alexander?

Ja, de koning heeft een duidelijke eigen lijn. Zo is het grote aantal aan persoonlijk adviseurs opmerkelijk. Het koningspaar geeft de voorkeur aan mensen met een inhoudelijke achtergrond die hen goed kunnen adviseren.

Daarnaast heeft de koning meer nieuwe functies aan de hofhouding toegevoegd. Zo benoemde hij een directeur ict, die alle digitale zaken regelt. Willem-Alexander is ook het eerste Nederlandse staatshoofd met een eigen speechschrijver. De veranderingen zijn niet heel groot, maar er is sprake van een eigen koers. Koningin Beatrix benoemde veel staffunctionarissen uit de diplomatieke hoek, terwijl de koning eerder kiest voor mensen met kennis op het terrein van communicatie.