Oranjes poseren op besneeuwde bergen van Lech

Een dag later dan de laatste jaren gebruikelijk heeft de koninklijke familie dinsdagochtend in het Oostenrijkse skioord geposeerd voor fotografen en cameraploegen. In ruil daarvoor beloven de media de Oranjes de rest van hun verblijf met rust te laten. RTL Boulevard was niet welkom bij de traditionele fotosessie, omdat ze vorige maand de door het koningshuis zelf ingestelde en gehanteerde mediacode zou hebben overtreden.

Als locatie voor de ontmoeting was weer gekozen voor Oberlech. Dat is met een grote groep, die met een bus wordt vervoerd, het makkelijkst te bereiken vanuit het dorp Lech zelf. Er is ook plek voor de koninklijke familie om zich onbespied voor te bereiden op het fotomoment, en prinses Beatrix kan zich er rustig terugtrekken wanneer de gezinnen van haar zoons Willem-Alexander en Constantijn voor het oog van de camera's een paar korte afdalingen doen.

De fotosessie volgde een vast patroon dat over de jaren is gegroeid. Er werd in verschillende samenstellingen geposeerd, waarbij graaf Claus, de enige kleinzoon van Beatrix, er dit keer met zijn knaloranje ski-jack voor had gezorgd dat hij goed zou opvallen in het gezelschap van zijn zusjes en nichtjes. Koning Willem-Alexander poseerde ook weer voor de 'driegeneratieopname', samen met moeder Beatrix en oudste dochter Amalia, met wie hij ook apart op de foto ging en zorgde voor een aantal intieme ogenblikken. Voor zover dat kan met vijftig persmensen erbij.