Nog volop kaarten voor laatste dagen paleis Soestdijk

Paleis Soestdijk is dit weekend voor het laatst geopend voor het publiek. Er zijn nog volop kaarten beschikbaar, dus wie de voormalige woning van koningin Juliana en prins Bernhard nog eens van binnen wil zien, kan er nog heen. Na dit weekend gaat het paleis dicht voor restauratie, maar over de toekomst van het gebouw is nog veel onduidelijk.

"Van het hele plan, waarmee we geld uit woningbouw zouden halen voor de restauratie, is de helft nu weg", vertelde eigenaresse Maya Meijer van de MeyerBergman Erfgoed Groep vrijdag aan het AD. In het bos rond het paleis zouden woningen gebouwd worden, maar de provincie geeft geen toestemming. "Je kunt niet tegen de regels in iets gaan doen", aldus Meijer. Dat er niet gebouwd mag worden in het nabijgelegen Paardenbos, heeft mogelijk ook gevolgen voor de restauratie van Soestdijk.

De eigenaar heeft een flink gat in de begroting. Het plan dat werd ingediend voor de koop van het paleis, is dus ook niet meer te realiseren. "Of het nu het Rijk is of de provincie, iemand moet voor de missende 11 miljoen zorgen. Er wordt de afgelopen weken trouwens in goede verstandhouding met partijen overlegd om tot een passende oplossing te komen. Ik denk dat het verstandig is om dat gewoon af te wachten", zegt Meijer.

Ze denkt al met al toch wel dat eind 2023 de restauratie van het paleis klaar is. "De meeste mensen willen het beste, dat het paleis weer mooi wordt, dat er wat gebeurt. Daar geloof ik in."