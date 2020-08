De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dinsdag nieuwe foto’s beschikbaar gesteld van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.

De foto’s van de dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn in juli genomen in Paleis Noordeinde in Den Haag.

