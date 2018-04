Mijlpaal voor prins Maurits: 50 jaar

Als neef van koning Willem-Alexander geniet prins Maurits grote bekendheid. Door zijn charme en hartelijkheid is de prins geliefd en vormt hij met echtgenote Marilène een populair prinselijk paar. Maurits viert dinsdag zijn vijftigste verjaardag.

Je kunt er de klok op gelijkzetten: over ruim een week is prins Maurits tijdens Koningsdag gegarandeerd weer de hekkensluiter van de koninklijke familie. Beveiligers van de Oranjes moeten de prins meestal meerdere malen manen om de ruimte tussen hem en zijn familieleden niet te groot te laten worden.

De succesformule lijkt eenvoudig: de prins schudt zo veel mogelijk uitgestoken handen, heeft tijdens kille Koningsdagen een bemoedigend woord voor koukleumen achter de dranghekken, neemt uitgebreid de tijd om met burgers te praten en is niet te beroerd om voor de zoveelste keer met een Oranjefan op de foto te gaan. Hij nam zelfs een keer een mobiele telefoon aan van iemand uit het publiek, zodat hij degene aan de andere kant van de lijn ervan kon overtuigen dat hij toch écht prins Maurits was.

Vuilniszakken

Zijn charme, toegankelijkheid en gedistingeerde voorkomen zorgen ervoor dat de oudste zoon van prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven jaar in, jaar uit elke populariteitspoll van de Oranjes aanvoert. Of de prins die populariteit volledig op eigen conto kan schrijven, is de vraag. Zijn huwelijk met prinses Marilène gaf het Koninklijk Huis in 1998 een enorme boost. Met haar flair en elegantie liet Marilène een frisse wind waaien door het Oranjehuis, dat voornamelijk uit prinsen bestond. Voor veel mensen is ze de favoriete prinses gebleven.

Het paar trouwde in 1998 in Apeldoorn. Ze kozen als een ‘gewoon’ echtpaar voor een chic herenhuis in Amsterdam-Oud-Zuid. Dat het prinselijk paar allesbehalve gewoon is, werd voor hen pijnlijk duidelijk in de eerste zeven jaar van hun huwelijk. Met de komst van hun drie kinderen –Anna, Lucas en Felicia– nam de aandacht voor hun dagelijks leven buitenproportionele vormen aan. De roddelpers legde elke voetstap buiten de deur vast. Het leverde bijna gênante beelden op van een prins en prinses die zelf graag onopvallend hun leven wilden leiden. Of Marilène nu volle vuilniszakken naar de ondergrondse afvalcontainer bracht, of ze genoot in een tuinstoel op haar balkon van de lentezon; alles werd voor de roddelbladen als nieuwswaardig aangemerkt.

Als een paparazzo Marilène fotografeert in een speeltuin terwijl ze haar jongste dochter borstvoeding geeft, is de maat voor Maurits en Marilène vol. Ze geven via de Rijsvoorlichtingsdienst te kennen dat ze met rust gelaten willen worden. Het werkt; er wordt een mediacode opgesteld die vanaf dat moment voorkomt dat het privéleven van het prinselijk gezin publiek bezit wordt.

Gezinsfoto’s

Vanaf 2005 leeft het gezin van prins Maurits dus een stuk anoniemer. Als de kinderen nog klein zijn, worden er elk jaar gezinsfoto’s via de RVD verspreid. Naarmate de kinderen ouder worden, zien we hen alleen tijdens aangelegenheden van de familie, zoals in januari voorafgaand aan de 75e verjaardag van prinses Margriet.

Anna –ze werd zondag 17 jaar–, Lucas (15) en Felicia (12) zijn actief op sociale media. Zij genieten van een anoniem bestaan in Amsterdam en hebben zogezegd geen restricties op welk gebied dan ook. Anna is goed bevriend met haar nichtje Isabella, de oudste dochter van prins Bernhard en prinses Annette.

Prins Maurits en prinses Marilène treden vanzelfsprekend vaker in de openbaarheid. Naast hun deelname aan familiebijeenkomsten en een publiek optreden tijdens Koningsdag zijn ze graag geziene gasten bij gelegenheden die zowel te maken hebben met hun titel en bijbehorende functies als hun werkzaamheden in het dagelijks leven.

Adjudant

Een van Maurits’ functies hangt samen met de inhuldiging van neef Willem-Alexander als koning. Sinds de troonswisseling in 2013 is Maurits geen lid meer van het Koninklijk Huis. Toch kreeg hij vanaf dat moment een nieuwe functie, om de verbondenheid met de troon betekenisvol te blijven invullen. Een dag na de inhuldiging werd prins Maurits benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van koning Willem-Alexander. Het houdt in dat Maurits af en toe zijn marine-uniform kan aantrekken om er als vertegenwoordiger van de koning op uit te gaan.

Maurits werd vanaf dat moment ook bevorderd tot kapitein-luitenant-ter-zee van de Koninklijke Marine en draagt sindsdien het monogram van Willem-Alexander op zijn uniform. Vorig jaar september werd de prins bevorderd tot kapitein-ter-zee.

In 2014 nam Maurits ook een taak over van koning Willem-Alexander; hij is beschermheer van SAIL Amsterdam. Een jaar later nam de prins met zijn gezin op het IJ in Amsterdam de traditionele vlootschouw af.

Twee bedrijven

Prins Maurits en prinses Marilène krijgen geen inkomsten uit de staatskas, zoals koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ze moeten zelf in hun levensonderhoud voorzien. Prinses Marilène werkt sinds september 2017 bij de BankGiro Loterij als Adviseur Partnerships. Eerder werkte de prinses bij het Rijksmuseum in Amsterdam op de afdeling Development, waar zij verantwoordelijk was voor de Vriendenorganisatie van het Rijksmuseum.

Maurits is zelfstandig ondernemer en heeft twee bedrijven. In 2006 richtte hij met een paar partners The Source op, waarmee ze bedrijven begeleiden om innoverend bezig te zijn. In 2012 startte Maurits met S2Nrg, dat energieprojecten bij onder andere de staal- en aluminiumindustrie ontwikkelt.

Ook wordt de naam van prins Maurits in één adem genoemd met elektrisch rijden. Van november 2009 tot maart 2012 had Maurits als voorzitter van het Formule E-team een actieve rol bij de invoering en het promoten van elektrisch vervoer in Nederland. De prins zette in opdracht van de overheid de elektrische auto in Nederland op de kaart.

Vijftigers

Vanaf morgen treedt Maurits toe tot de pool van koninklijke vijftigers. Prinses Laurentien ging hem voor; zij wordt volgende maand 52 jaar. Koning Willem-Alexander vierde vorig jaar zijn vijftigste verjaardag. Prinses Mabel is in augustus de eerstvolgende Oranje die de memorabele leeftijd bereikt.

Een uitgebreid verjaardagsfeest à la de koning zit er voor prins Maurits niet in. Daar zit de prins ook niet bepaald op te wachten. Hij liet zich bij andere jubilea echter ontvallen dat hij wél van een feestje houdt. Zonder pottenkijkers en roddelpers. Dankzij de mediacode kan dat.

