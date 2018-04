Marilène tijdens Koningsdag: sober en stijlvol

Twintig jaar geleden maakte prinses Marilène haar debuut op de voorloper van Koningsdag: Koninginnedag. Ze won direct de harten van het publiek. Nog steeds is de echtgenote van prins Maurits een favoriete prinses.

Op 30 april 1998 is Koninginnedag anders dan anders. Er is een prinses in spe aanwezig. En dat valt op tussen alle mannelijke koninklijke hoogheden. Alle aandacht gaat uit naar de vrolijke, elegante Marilène van den Broek, die in Doesburg en Zutphen haar publieke debuut maakt.

Met Koningsdag 2018 in Groningen in zicht zou het betekenen dat Marilène voor de 21e keer zal deelnamen aan de Oranjedag van het jaar. Het wordt voor haar en prins Maurits echter de achttiende keer dat ze met familieleden Nederland ingaan. In 2001 ging de koninklijke familie niet op bezoek in het land vanwege de uitbraak van de mond- en klauwzeerepidemie. In 2010 lieten prins Maurits en prinses Marilène verstek gaan omdat een goede vriend was overleden en in 2013 werden geen plaatsen bezocht in verband met de troonswisseling.

Geboren prinses

Prinses Marilène ligt goed bij de Nederlanders. Ze was de eerste prinses van de jongere generatie Oranjes die bij de traditionele Koninginnedag aanwezig was, maar vooral haar flair en charme maakten haar vanaf het eerste moment de publiekslieveling. Marilène kwam, zag en overwon. Ze bewoog zich tussen de grote hoeveelheid prinsen alsof ze een geboren prinses was.

De prinses oogt tijdens Koningsdag ontspannen, knoopt korte, vrolijke gesprekjes aan met het publiek en elk jaar is overduidelijk dat zij en prins Maurits nog steeds een gelukkig koppel vormen.

Marilènes schoonzussen zijn op het eerste gezicht wat ingetogener. Toen toenmalig prinses Máxima haar intrede in de koninklijke familie deed, leek zij de blikvanger te worden van Koninginnedag. Toch is prinses Marilène voor velen de meest favoriete prinses gebleven. Wellicht speelt mee dat de prinses een zo gewoon mogelijk leven leidt en dat de populaire Maurits haar echtgenoot is.

Lange rok

Een terugblik op bijna twintig jaar Koninginnedag en Koningsdag laat zien dat prinses Marilène een ontwikkeling heeft doorgemaakt op kledinggebied. Tijdens haar eerste Koninginnedag in 1998 draagt de prinses een decente outfit; een lange donkergrijze overslagrok met zandkleurig jasje en chique witte blouse. Haar donkere haren draagt ze opgestoken.

De jaren na haar debuut maakt een stijlvol jasje of blazer Marilènes outfits af. De prinses kiest in die periode graag voor kleding van ontwerper Erny van Reijmersdal; zijn kleding wordt gekenmerkt door luxe materialen, verschillende dessins en veel laagjes.

Pas vanaf 2012 kiest de prinses voor eenvoudiger jurkjes of ensembles, veelal in één kleur. Het Nederlandse kledingmerk LaDress lijkt favoriet. Marilènes kledingstijl kan met name de laatste jaren als sober en stijlvol getypeerd worden.

Haar kledingstijl mag dan een ontwikkeling doorgemaakt hebben, Marilène zelf is nog even spontaan als altijd. In twintig jaar tijd is ze uitgegroeid tot een stabiele factor in de koninklijke familie, die tijdens Koningsdag haar karakteristieke bijdrage levert aan de ontmoeting met de burgers. En daar zien veel Oranjefans volgende week weer naar uit.