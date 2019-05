Máxima denkt in Ethiopië niet aan verjaardag

Koningin Máxima heeft zich nog niet bezig gehouden met haar verjaardag. Dat zei ze woensdagavond in Addis Abeba, aan het einde van haar tweedaagse werkbezoek voor de VN aan Ethiopië. „Eerst maar eens naar huis”, aldus Máxima, die vrijdag 48 jaar wordt.

De koningin vertrekt later woensdagavond naar Nederland, waar ze donderdagmiddag alweer in Amsterdam in actie komt voor een opening van een nieuwe werf. „Ik heb nog helemaal niet aan 17 mei gedacht”, zei Máxima dan ook. Haar volle agenda, met twee volgepropte dagen in Ethiopië voorop, bood daar geen tijd voor.

Máxima Ethiopië

„Als ik resultaten zie dan heb ik veel energie”, gaf ze aan die volle agenda ook niet erg te vinden. Bij een uitstapje woensdagmiddag naar een piepkleine koffiebar, die ook dienst doet als agentschap van HelloCash, dat onder meer een digitale diensten als een mobiele portemonnee aanbiedt, had ze de ‘twinkeling in de ogen’ gezien bij zowel een klant als bij de onderneemster. „Dat liet zien dat dit harde werk loont”, zei Máxima zelf ook stralend.

Premier Ethiopië blij met steun Máxima

Ze verhaalde hoe taxichauffeur Mulualem Tesfaye nu snel elke dag zijn opbrengsten kon storten en daardoor sparen. Hij hoefde niet langer uren in de rij te staan bij een bank, waar hij eigenlijk ook niet echt welkom was gezien zijn bescheiden inkomsten. Met het spaargeld kon de huidige taxi worden afbetaald en gedroomd worden van een nieuwe. En de koffiewinkel eigenares Tizita Tona had haar inkomsten zien verdubbelen nu ze ook als agent kon optreden, en daardoor meer mensen in haar zaak kreeg.

Dat waren de soort resultaten van toegang krijgen tot financiële diensten waarvoor Máxima zich nu al tien jaar inzet. „Het biedt hoop en perspectief.”