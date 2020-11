Máxima bekijkt restauratie Scheveningse haringlogger

Rond de Scheveningse Tweede Binnenhaven blijft weinig verborgen. Zeker een koninklijk konvooi niet dat midden op de kade stopt om koningin Máxima uit te laten stappen voor een bezoek aan de voormalige haringlogger Noordster.

Sterker nog, pal voor dit schip, met visserijnummer SCH-236, stonden heel uitnodigend banken opgesteld. De zogenoemde 'kaairidders' en passanten zaten dan ook op de eerste rij om Máxima gade te slaan en te fotograferen.

De Noordster is een van de laatste haringloggers die zeventig jaar geleden nog 'op' Scheveningen is gebouwd. De boot wordt sinds 2017 door vrijwilligers, waaronder oud-vissers en mbo-leerlingen van ROC Mondriaan, in oude glorie hersteld. Ook het naast gelegen scheepsreparatie- en constructiebedrijf Boeg, waar Máxima woensdag haar werkbezoek in het kader van de Dag van der Ondernemer begon, is erbij betrokken.

Koningin Maxima wordt rondgeleid over een haringlogger tijdens een werkbezoek op de Dag van de Ondernemer. beeld ANP Pool Royal, Robin van Lonkhuijsen

Restauratie

In de oorspronkelijk planning zou de restauratie van de haringlogger dit jaar zijn afgerond, maar mede door de coronacrisis hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. Toch kreeg de koningin al een goede indruk van hoe de boot er tijdens de jaren dat deze werd ingezet voor de haringvangst er uit moet hebben gezien, inclusief zeer klein bemeten kooien waarin de bemanning moest slapen. Twee restaurateurs-vrijwilligers - leermeester en leerling - vertelden haar uitvoerig over hun werkzaamheden en passie voor dit 'varend erfgoed.'

Máxima maakte van de gelegenheid gebruik om in het kombuis van het schip nog met een aantal Scheveningse ondernemers te praten over de gevolgen van de coronacrisis voor hun midden-en kleinbedrijven, waaronder een tent- en zeilmakerij en een visbedrijf dat doorgaans veel aan de horeca levert.

Onzekerheid

De koningin kreeg geen zucht- en steunverhalen te horen, maar een nuchter relaas over de impact van de pandemie en de creatieve oplossingen die zijn bedacht om de bedrijven toch draaiende te houden. De onzekerheid over hoe lang de huidige situatie nog voortduurt, en het opsouperen van reserves of het investeringsbudget waren eigenlijk de grootste punten van zorg.

Bij vertrek was het op de kade nog wat drukker geworden: zo vaak stapt koningin Máxima niet van een boot in de haven van Scheveningen. Handen schudden of een praatje maken zat er niet in, wel zwaaiden mensen haar uit. Dat kan in coronatijd nog wel.