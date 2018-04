Máxima arriveert bij Wereldbank in Washington

Koningin Máxima is vrijdag aangekomen in Washington. Als speciale pleitbezorger van de VN woont ze de voorjaarsvergadering van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds bij. Ze werd verwelkomd door directeur Frank Heemskerk.

Bij de vergadering spreekt de koningin over de Global Findex, een driejaarlijkse uitgave van de Wereldbank waarin per land wordt aangegeven in hoeverre er toegang is tot financiële diensten. Het rapport wordt vrijdag tijdens de vergadering gepresenteerd. Máxima woont daarna ook een paneldiscussie bij met regeringsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers uit de private sector.

Donderdag werd al bekend dat haar inspanningen voor de Vereningde Naties de laatste jaren effect hebben gehad. Wereldwijd is het aantal mensen dat op een of andere manier toegang heeft tot financiële diensten gestegen. In 2011 was dat nog 51 procent en nu is het 69 procent. Koningin Máxima is sinds 2009 voor de Verenigde Naties actief om overal in de wereld regeringen aan te zetten om financiële diensten toegankelijker te maken.

Máxima is drie dagen in de Verenigde Staten. Op het programma staan verder onder meer een keynote-speech bij de UN Foundation en een vergadering met haar vaste klankbordgroep, de ‘Reference Group’. Zaterdag vertrekt ze weer.