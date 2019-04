Lezersoproep decorandi lintjesregen

Duizenden Nederlanders ontvangen op 26 april een koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Het Reformatorisch Dagblad hoort graag uiterlijk 23 april of een familielid of bekende van u op 26 april een onderscheiding krijgt.

De redactie heeft de volgende gegevens nodig: voorletters en achternaam, woonplaats, reden van de onderscheiding en het type onderscheiding. Eventueel kunt u een pasfoto meesturen. Voeg ook naam en telefoonnummer van de contactpersoon toe. Let op: stuur geen mails vanaf een adres waar de decorandus toegang toe heeft. Geheimhouding is gegarandeerd tot en met 26 april 13.00 uur. Aanmeldingen kunnen per mail naar lezersplein@rd.nl.