Koninklijke kleding met een knipoog

De koninklijke koffers zijn uitgepakt, want het staatsbezoek aan India is maandagmorgen begonnen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen tot vrijdag met regelmaat van kleding wisselen.

Op het laatste nippertje kleding selecteren en in een koffer proppen is er niet bij voor de koning en koningin. Er wordt minutieus nagedacht over de kledingstukken die met het koninklijk paar meereizen. En er zijn er nogal niet wat nodig voor een staatsbezoek, want er staan heel wat verplichtingen op de agenda voor Willem-Alexander en Máxima.

De officiële ontvangst, het staatsbanket, een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap, de zogenoemde contraprestatie, heel veel bezichtigingen en ontvangsten; voor elk mo- ment staat van tevoren vast welke kleding de koning en de koningin dragen. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Alle kleding wordt onder meer getoetst aan functionele eisen en of ze passen bij de verschillende ceremonies.

Hommage

Wat opvalt, is dat er in de vorstelijke garderobe voor een staatsbezoek vaak een kledingstuk zit waarmee de koning of koningin een hommage lijkt te willen brengen aan het land in kwestie.

Een overduidelijk voorbeeld is de zogenaamde ”flagdressing”; een outfit in de kleuren van het land waar de koninklijke persoon te gast is. Prinses Beatrix liet daar in het verleden een aantal sterke staaltjes van zien. Zo droeg de voormalige vorstin tijdens het staatsbezoek aan Italië in 1985 een middagjapon in de kleuren groen, wit en rood, de kleuren van de Italiaanse vlag.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens het staatsbezoek aan Portugal in 2017. De japon is geïnspireerd op de kleuren van de Nederlandse vlag. beeld ANP, Remko de Waal

In 1986 ging de oud-vorstin op staatsbezoek naar India en droeg ze tijdens het staatsbanket een avondjurk van Indiase zijde. Saillant detail: de jurk is jaren later vermaakt voor haar schoondochter Máxima; zij droeg de jurk voor het eerst in 2008, bij de opening van het Amsterdamse India Festival.

In 1995 droeg toenmalig koningin Beatrix tijdens de officiële ontvangst in Indonesië een ensemble van een Indonesische geel-zwarte zijden batik.

Rood-wit-blauw

Ook koningin Máxima draagt tijdens staatsbezoeken regelmatig kleding die verwijst naar het gastland. De smaragdgroene japon die Máxima in juni droeg tijdens het staatsbezoek aan Ierland heeft alles te maken met de nationale kleur van Ierland: groen. In Canada koos de koningin voor een felrode robe op de avond van de contraprestatie tijdens het staatsbezoek in 2015; de kleur lijkt bewust gekozen vanwege de Canadese vlag.

Van Gogh

De koningin kiest er ook weleens voor om juist een outfit te dragen die duidelijk verwijst naar de Nederlandse driekleur. Een opvallend voorbeeld is de japon die ze droeg tijdens de contraprestatie tijdens het staatsbezoek aan Portugal in 2017. De jurk met cape is door ontwerper Jan Taminiau voorzien van een diagonaal rood-wit-blauw dessin.

In 1986 bracht koningin Beatrix een staatsbezoek aan India. Haar kleding tijdens het staatsbanket was een ode aan het gastland. beeld ANP

Máxima gaf het staatsbezoek aan Italië in 2017 ook een Nederlands tintje. Ze droeg tijdens het bezoek aan de Nederlandse gemeenschap in Rome een vlotte witte zomerjurk met rood en blauw sierband.

Er zijn echter meer manieren om een Hollands visitekaartje af te geven in het buitenland. Een bijzonder voorbeeld was het staatsbanket in China in 2015. Koningin Máxima droeg een opvallende japon van de Nederlandse ontwerper Mattijs van Bergen. De japon is geïnspireerd op een schilderij van Vincent van Gogh.

Of koningin Máxima deze week tijdens het staatsbanket ook een Indiase twist aan haar japon geeft, is nog onbekend. Dat zullen we vanavond zien.