Koninklijke gasten dineren met Japanse premier

De festiviteiten rondom de intronisatie van de Japanse keizer Naruhito zetten zich nog even voort. Na het grote galabanket van de keizer in het Keizerlijk Paleis dinsdag doet premier Shinzo Abe het een dag later dunnetjes over.

Alle genodigden krijgen in een hotel in Tokio een galadiner aangeboden, waarna een cultureel programma volgt. Eerder op de dag stond voor de koninklijke gasten al een theefeest op het programma in de keizerlijke residentie Akasaka. Onder de genodigden zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die ook getuige waren van de ceremonie waarbij de keizer officieel proclameerde dat hij de troon heeft aanvaard.

Na deze twee diners is de marathon nog niet voorbij. Op 25, 29 en 31 oktober worden ook nog een Kyoen-no-gi, galabanket in het Japans, gehouden.