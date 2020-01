Koningspaar en Rutte zijn aanwezig bij herdenking Auschwitz

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandag aanwezig bij de herdenking van de 75-jarige bevrijding van het voormalige Duitse concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Ook premier Mark Rutte is daarbij.

Auschwitz-Birkenau staat bekend als het grootste concentratie- en vernietigingskamp van nazi-Duitsland. Op 27 januari 1945 werd het kamp bevrijd door het Sovjetleger. Naar aanleiding van een resolutie van de Verenigde Naties is deze datum in 2005 uitgeroepen tot Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust. Veel oud-gevangenen en Holocaust-overlevenden zijn bij de jaarlijkse herdenking aanwezig. Tijdens de ceremonie, georganiseerd door het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau, worden ook de andere slachtoffers van de naziperiode herdacht.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid en worden diverse vieringen en herdenkingen georganiseerd. Zo presenteert schrijver Arnon Grunberg maandag zijn boek 'Bij ons in Auschwitz', een bloemlezing van getuigenissen over het vernietigingskamp.

