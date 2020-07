Koningspaar bezoekt in coronatijd bijna heel Nederland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn er de afgelopen maanden, toen hun agenda en werkzaamheden vanwege de corona-uitbraak geheel op zijn kop werden gezet, in geslaagd toch bijna alle delen van Nederland te bezoeken. Het zal de aanvankelijk deels thuiswerkende plannenmakers van paleis Noordeinde ongetwijfeld hoofdbrekens hebben gekost, maar koning en koningin zijn bij elkaar opgeteld in negen provincies geweest. Alleen Flevoland, Friesland en Zeeland ontbreken nog.

Vrij snel nadat Nederland gedeeltelijk op slot was gegaan door de coronamaatregelen, gingen Willem-Alexander en Máxima los van elkaar de deur uit om uit eerste hand te ervaren wat de gevolgen waren. Zo ging de koning eind maart al naar de GGD in Tilburg, het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en het Isala-ziekenhuis in Zwolle, terwijl zijn vrouw in Honselersdijk een sierteeltbedrijf bezocht. Samen gingen ze op 3 april naar het RIVM in Bilthoven.

In de begintijd ging het vooral over de aanpak van de crisis, maar naarmate de tijd vorderde kwam het accent meer te liggen op de gevolgen, terwijl na de versoepeling van de beperkingen ook weer meer naar de toekomst werd gekeken en zelfs 'normale' werkbezoeken terugkeerden op de koninklijke agenda.

Van huis

Willem-Alexander ging daarbij vaker verder van huis: Den Bosch, Hoorn, Siddeburen in Groningen, Stein in Limburg en Borger in Drenthe. Voor Máxima waren tot nu toe Texel en Enschede de verste bestemmingen. Voor de resterende anderhalve week tot de zomervakantie zijn alleen Doorn en Leiden als bestemmingen bekendgemaakt; aangezien in de regio Noord de schoolvakanties inmiddels zijn begonnen, staan Fryslân en Flevoland wellicht voorlopig niet op de agenda.

Naast de fysieke bezoeken waren er de afgelopen maanden uiteraard ook de telefonische en videogesprekken, waarbij de koning ook belde met de school in het Friese Lemmer waar hij een jaar eerder de Koningsspelen had bijgewoond. Gesprekken waren er ook met de gouverneurs van de Koninkrijksdelen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.