Koningin Sofia blijft in Zarzuela-paleis wonen

Het besluit van de Spaanse koning-emeritus Juan Carlos (82) om Spanje te verlaten, heeft geen invloed op de positie van koningin Sofia. Zij blijft wonen in het Zarzuela-paleis en zet ook haar publieke activiteiten voort, zo bericht maandag de Spaanse televisiezender RTVE. Koningin Sofia (81) is ook op geen enkele wijze betrokken bij de financiële praktijken en malversaties van haar wettige echtgenoot.

Het vertrek van Juan Carlos, met wie Sofia bijna zestig jaar is getrouwd, betekent wel dat de al jaren bestaande breuk voor de buitenwereld nu ook zichtbaar wordt gemaakt. Dat beiden al jaren gescheiden levens leidden, was wel bekend, maar met name Sofia wist die werkelijkheid met ijzeren discipline en een geforceerde glimlach te verhullen. Bij haar ging de plicht altijd voor en moest het koningshuis eenheid uitstralen, ook wanneer Juan Carlos weer eens met een vriendin was gesignaleerd.

Het breekpunt kwam in feite in 2012, het jaar van de gouden bruiloft. Juan Carlos brak zijn heup tijdens een olifantensafari in Botswana, waar hij in het gezelschap verkeerde van Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn - een vriendin en zakenvrouw. Anders dan in eerdere decennia werden de escapades van de koning nu niet door de media met de mantel der liefde bedekt maar integendeel breed uitgemeten. Dat was vernederend voor Sofia, die haar man ook niet meteen opzocht in het ziekenhuis. De gouden bruiloft werd niet gevierd.

Het incident in Botswana luidde het einde in van het koningschap van de met zijn gezondheid kwakkelende Juan Carlos, die in juni 2014 aftrad en zich vorig jaar geheel uit het openbare leven terugtrok. Sofia echter zette ook na de troonswisseling een deel van haar activiteiten voort, maar dan zonder haar man met wie ze maar een handvol keren per jaar werd gesignaleerd. Sofia ging ook niet met pensioen en de verwachting is dat ze dat nu ook niet zal doen.