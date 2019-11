Koningin sluit bezoek Islamabad af bij president

Koningin Máxima heeft dinsdagavond in het presidentieel paleis Aiwan-e-Sadr in Islamabad een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Arif Alvi. De ontmoeting vormde de afsluiting van haar verblijf in de Pakistaanse hoofdstad. Op de derde en laatste dag van haar VN-werkbezoek gaat de koningin naar Lahore, met ruim twaalf miljoen inwoners de tweede stad van Pakistan.

De koningin, die het Aziatische land bezoekt in haar functie als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, bracht de president verslag uit van haar werkzaamheden in de afgelopen twee dagen. De regering van premier Imran Khan, die de koningin kort daarvoor had ontmoet, maakt serieus werk van het (beter) toegankelijk maken van financiële diensten, en daarvoor moeten nu tal van plannen worden uitgevoerd.

Volgens Alvi (70), een tandarts die vorig jaar september tot de dertiende president van Pakistan werd gekozen, waren de omstandigheden in het land nu gunstiger dan drie jaar geleden, toen Máxima voor het eerst op bezoek kwam. De veiligheidssituatie is verbeterd, waardoor ook het investeringsklimaat beter is geworden en de regering zich kan bezighouden met verbetering van de levensomstandigheden van het omvangrijke arme deel van de bevolking.

De president vond de visite van de koningin dermate bijzonder dat hij zijn echtgenote Samina ook had meegenomen naar het gesprek met Máxima en haar delegatie. Dat is bij VN-reizen van de koningin niet gebruikelijk, tenzij er een reeds bestaand contact is, zoals in Argentinië met presidentsvrouw Juliana Awada en in Jordanië met koningin Rania.

