Koningin Máxima opent Superstraat

Koningin Máxima heeft woensdag in het Wereldmuseum in Rotterdam de tentoonstelling Superstraat geopend. De bewoners van deze fictieve straat staan symbool voor de vele culturen en ruim 170 nationaliteiten die de stad rijk is.

De tentoonstelling laat met interactieve spellen aan kinderen zien hoe de buren in de Superstraat met elkaar en de wereld zijn verbonden.

Máxima bracht een bezoek aan de Superstraat en sprak met de ontwerper van de tentoonstelling. Superstraat is de eerste expositie waarmee het Wereldmuseum opent na een grote verbouwing.