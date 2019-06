Koningin Máxima opent de schatkist

Met het openen van een antieke schatkist heeft koningin Máxima dinsdagochtend in het Belasting & Douanemuseum in Rotterdam de tentoonstelling 'Gek op Geld' geopend. De munten die ze erin aantrof waren "allemaal nep" zo stelde koningin vast. Ze wist waarover ze sprak want ze had zelf ook een muntenverzameling, vertelde ze bij de aansluitende rondleiding door de expositie.

Bij de opening waren ook staatssecretaris Menno Snel (Financiën) en president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank aanwezig. Volgens Snel paste de titel van de tentoonstelling mooi bij het gevoel dat mensen hebben bij de Belastingdienst, terwijl Knot blij was dat een deel van de collectie nu even het "daglicht" zag. Normaal ligt de bijzondere verzameling opgeslagen in de kelders van de bank.

Knot was blij met de tentoonstelling omdat die de bezoekers van het museum de kans gaf om meer te weten te komen over geld. "Hoe meer mensen begrijpen hoe het werkt, hoe meer vertrouwen er is", zei Knot. Die kant van 'Gek op Geld' sprak ook koningin Máxima aan.

Zij was voor de opening gevraagd als erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken, dat zich richt op financiële educatie en het verstandig omgaan met geld.