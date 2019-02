Koningin duikt in Jordaans vergadercircuit

Koningin Máxima heeft dinsdag de tweede dag van haar VN-werkbezoek aan Jordanië ingeruimd voor een lange reeks vergaderingen en een bezoek aan koning Abdullah en koningin Rania.

Vroeg in de ochtend had de koningin een bijeenkomst bij de Verenigde Naties waar ze met vertegenwoordigers van onder meer banken en bedrijven praatte over het beter toegankelijk maken van financiële diensten en hoe zij daar bij kunnen helpen. ,,Er is veel vooruitgang geboekt, maar er moet nog veel gebeuren", aldus de koningin.

Koningin Jordanië

Daarna ging Máxima naar de Centrale Bank van Jordanië om haar ervaringen en observaties te delen met bankpresident Ziad Fariz en zijn medewerkers. In een rondetafelgesprek kwam de door Jordanië uitgezette nationale strategie voor inclusieve financiering aan de orde.

Vanaf de Centrale Bank gaat ze met haar gezelschap naar het koninklijk paleis.

