Koning Willem-Alexander krijgt voorlopig geen geloofsbrieven

Koning Willem-Alexander heeft vanwege de coronacrisis een van zijn kerntaken als staatshoofd opgeschort: het in ontvangst nemen van geloofsbrieven van nieuwe ambassadeurs. Die kunnen pas aan de slag wanneer ze die met ceremonieel overladen ontmoeting met de koning in Paleis Noordeinde achter de rug hebben.

Vanwege de overheidsmaatregelen om contacten zoveel mogelijk te beperken zijn voor zowel deze maand als mei geen aanbiedingen van geloofsbrieven gepland, liet de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd weten. Ambassadeurs die daarvoor waren aangemerkt, kunnen op een nog nader te bepalen datum langskomen. Maar gezien de onzekerheid over de coronacrisis, is niet duidelijk wanneer dat zal zijn en of het dan op de gebruikelijke wijze - met koetsrit en militair eerbetoon bijvoorbeeld - kan plaatsvinden.

De laatste aanbieding van geloofsbrieven was op 10 februari toen de nieuwe ambassadeurs van Azerbeidjan en Slowakije zich meldden op Noordeinde. Diezelfde dag werd de ambassadeur van Peru ontvangen om afscheid te nemen, een week later gevolgd door zijn collega van de Filipijnen. Daarna zijn volgens de openbare agenda van de koning geen ambassadeurs meer langs geweest. Begin maart was Willem-Alexander ook op staatsbezoek in Indonesië en kort daarna werden de beperkende maatregelen van kracht.

Een ambassadeur die zijn geloofsbrieven nog niet heeft kunnen aanbieden mag in Nederland onder bepaalde voorwaarden wel met een deel van zijn werkzaamheden beginnen. Buitenlandse Zaken en het hof zorgen er overigens voor dat de wachttijd, die in sommige landen tot meer dan een half jaar kan oplopen, doorgaans heel kort is.

Behalve de Filipijnen en Peru, hebben onder meer ook Bangladesh, Bolivia, Maleisië en Argentinië op dit moment geen ambassadeur in Den Haag.