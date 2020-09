Koning maakt inhaalslag met ontvangen geloofsbrieven

Koning Willem-Alexander is na de zomervakantie begonnen aan een inhaalslag wat betreft het ontvangen van nieuwe ambassadeurs voor het aanbieden van hun geloofsbrieven. Door de coronacrisis was een fikse achterstand opgelopen omdat diplomaten niet konden reizen, en bijeenkomst van meerdere personen werden afgeraden. Woensdag ontvangt hij voor de derde achtereenvolgende week drie nieuwe ambassadeurs.

Tussen februari en juni lag het aanbieden van de geloofsbrieven helemaal stil. In theorie zou dat betekenen dat een nieuw aangekomen ambassadeur ook niet aan de slag zou mogen want volgens de diplomatieke spelregels mag dat pas na het aanbieden van de twee documenten aan het staatshoofd.

In één brief staat geschreven dat de vorige ambassadeur is teruggeroepen en in de andere brief wordt de nieuwe gezant door zijn eigen staatshoofd van harte aanbevolen. In coronatijd is echter pragmatisch met de regels omgegaan en konden ambassadeurs, voor zover ze naar Den Haag konden reizen, informeel aan de slag. In dit soort situaties worden ook wel kopieën ingeleverd van de geloofsbrieven, in afwachting van de eigenlijke overhandiging.

Koning Willem-Alexander krijgt woensdag op paleis Noordeinde de nieuwe vertegenwoordigers van Cyprus en het Afrikaanse Niger op bezoek, alsmede de ambassadeur die optreedt namens 'Zijne Doorluchtige Hoogheid' de prins van Monaco. Sinds deze maand worden de ambassadeurs ook weer opgehaald met een koets, maar de ontvangst is vanwege de coronamaatregelen nog aan de achterkant van het paleis. De geloofsbrieven worden ook niet aan de koning overhandigd, maar op een gereedstaand tafeltje gelegd.