Koning kiest vertrouweling als grootmeester

Koning Willem-Alexander heeft met de aanstelling van Chris Breedveld als nieuwe grootmeester gekozen voor continuïteit. Breedveld (56) is al sinds 2004 bij de dagelijkse gang van zaken van de koninklijke familie betrokken, al was dat nooit als lid van de hofhouding.

Breedveld was tot 2012 plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst, en in die functie woordvoerder voor het Koninklijk Huis. Daarna maakte hij de overstap naar het Kabinet van de Koningin, dat op de dag van de troonswisseling werd omgedoopt tot Kabinet van de Koning. In beide posities schoof Breedveld elke week aan bij het zogenoemde secretarieoverleg in paleis Noordeinde, waar de koninklijke agenda wordt bepaald en besproken.

Breedveld speelde een belangrijke rol bij het adviseren van de koninklijke familie op het gebied van communicatie. Hij moest de Oranjes langs een aantal stekelige kwesties loodsen, zoals het vakantiehuis in Mozambique en de brievenbusfirma's op Noordeinde. In zijn diensttijd bij de RVD waren ook de uitvaarten van koningin Juliana en prins Bernhard en het huwelijk én het ski-ongeluk van prins Friso.

Met de overstap naar het Kabinet van de Koning(in) raakte Breedveld voor de media uit het zicht. Het Kabinet richt zich onder meer op de grondwettelijke taken van de koning en zijn contacten met de ministers. Ook worden hier de wetten en de duizenden brieven van burgers aan de koning verwerkt.

Als grootmeester krijgt Breedveld te maken met weer een ander facet van het koninklijk bedrijf, dat in feite onder zijn hoede komt. De functie van grootmeester wordt namelijk wel vergeleken met die van secretaris-generaal op een ministerie, al bestaat de hofhouding uit veel minder mensen. De grootmeester speelt een belangrijke rol bij contacten met andere landen en is voor het publiek zichtbaar wanneer hij meerijdt in de stoet op Prinsjesdag.

De koning breekt met de op 1 augustus ingaande benoeming met het gebruik van de laatste decennia dat de grootmeester werd gerekruteerd bij Buitenlandse Zaken, en om die reden na een aantal jaren weer terugkeerde op dat departement of in de diplomatieke dienst. De huidige grootmeester Jan Versteeg werd weggeplukt uit Athene en gaat deze zomer naar Spanje. Zijn voorganger Marco Hennis verruilde Istanbul voor het paleis en ging daarna naar Wenen, en deze zomer naar Ljbubljana.