Koning: Kaapverdianen willen we niet meer missen

Koning Willem-Alexander heeft maandagavond in het Koninklijk Paleis in Amsterdam warme woorden gesproken over Kaapverdië bij het staatsbanket dat hij aanbood aan president Jorge Carlos Fonseca en zijn vrouw Ligia.

"Het is indrukwekkend hoe uw jonge republiek erin geslaagd is om binnen amper twee generaties tot ontwikkeling te komen. Uw land is trots op zijn onafhankelijkheid en vrijheid en koestert zijn instituties. De democratie heeft stevig wortel geschoten en de meeste Kaapverdianen hebben hun levensomstandigheden aanzienlijk verbeterd", zei de koning.

"Vanaf het allereerste begin was Nederland nauw betrokken bij de opbouw van het onafhankelijke Kaapverdië. Wij willen u danken voor het vertrouwen dat er vanaf het begin tussen ons was. Dit maakt onze relatie heel speciaal tot op de dag van vandaag. Dit zeg ik namens alle landen binnen ons koninkrijk, ook de landen in het Caribisch gebied! Zoals u weet hebben het Creools en het Papiamento veel gemeen!", aldus de koning.

Hij verwees naar het programma eerder op de dag. In Amsterdam ging het over de maritieme sector. "Daarbij ging het onder meer over de vraag hoe lokale bewoners en ondernemers zo veel mogelijk kunnen profiteren van investeringen in de ‘blauwe economie’ en het toerisme. Morgen bezoekt u Rotterdam. Dan gaat het onder meer over onze samenwerking op het gebied van rechtshandhaving, veiligheid en privacy", zei Willem-Alexander.

Hij had wel een advies voor de president, die Ajax-fan is. In Rotterdam deed hij er beter aan zijn steun voor de Amsterdamse club niet te veel te laten blijken. In Rotterdam woont ook een grote Kaapverdiaanse gemeenschap. "Het geruis van de zee verbindt ons. Het is de zee die in de jaren vijftig van de vorige eeuw de eerste Kaapverdianen naar Nederland bracht. Zeelieden uit uw land vonden in Rotterdam een nieuwe thuishaven. Eerst waren zij nog met enkelen. Later werden het er meer."

Kaapverdianen zijn aanpakkers, aldus Willem-Alexander, "en overlevers van huis uit, met een warm hart en een grote onderlinge solidariteit. Want je buren laat je nooit vallen! Wat je hebt, dat déél je met elkaar."

Kaapverdië is in oppervlakte niet groot. "Maar in uitstraling omspant het de halve wereld, van Boston tot Lissabon en Rotterdam. Kaapverdianen nemen herinneringen van over de hele wereld mee naar huis", meende de koning, die ook verwees naar de zanges Cesaria Evora. "Die stem van Kaapverdië is ook ons dierbaar. Zij is in de afgelopen zestig jaar bij ons gaan horen en wij willen haar nooit meer missen."

