Koning(in) van Instagram

Koninklijke families laten zich steeds vaker gelden op sociale media. Van officiële berichten via een woordvoerder tot spontane, zelfgeplaatste kiekjes van pasgeboren baby’s op een persoonlijk account: elke royal gaat op eigen wijze met een platform als Instagram om.

Van koning Willem-Alexander en koningin Máxima hoeven we geen privékiekjes in onze tijdlijn op Instagram te verwachten. Het koningspaar schermt zijn privéleven en dat van zijn dochters zorgvuldig af. Verreweg de meeste foto’s die op het officiële account @koninklijkhuis gepubliceerd worden, zijn gemaakt tijdens officiële bezoeken van leden van de koninklijke familie. De Rijksvoorlichtingsdienst beheert het account en is verantwoordelijk voor de plaatsing van de foto’s.

Heel af en toe trakteert het koningspaar ons op een verrassing. Zo liet het bij een foto van hun labrador Lana en puppy Luna weten dat Luna de enige puppy was die bij het koninklijke gezin mocht blijven; de overige puppy’s waren allemaal verhuisd naar andere adressen. En het is inmiddels een leuke traditie geworden dat koning Willem-Alexander zijn dochters filmt als ze op hun eerste schooldag van Villa Eikenhorst wegfietsen, richting de middelbare school.

Het account van de koninklijke familie werd op Koningsdag 2017 aangemaakt en heeft nu zo’n 209.000 volgers.

Prinses Alexia

Dat koninklijke personen –net als doorsnee burgers– ook gebruikmaken van Instagram, is voor veel nieuwsgierige mensen reden om te speuren naar al dan niet openbare accounts van prinsen of prinsessen. Enkele maanden geleden leek er plotseling nieuws geboren, omdat er klaarblijkelijk een openbaar account van prinses Alexia was ontdekt. Op het account @f_4_u2 werden foto’s geplaatst van kledingsetjes, make-up en accessoires. Aan de achtergrond van enkele foto’s was te herleiden dat ze in een paleis van de koninklijke familie zijn gemaakt. Volgers konden tot april zelfs beslissen wat de prinses naar school droeg. Vanaf het moment dat het account in het nieuws kwam, is er geen foto meer gepost en is de media-aandacht geluwd.

De kinderen van de prinsen Constantijn, Maurits en Bernhard maken zichtbaar gebruik van Instagram. Het is een publiek geheim dat onder anderen koningin Máxima ook gebruikmaakt van het sociale medium, maar daar een schuilnaam voor hanteert. De kans is groot dat ook prinses Amalia op deze manier van Instagram gebruikmaakt.

Groot-Brittannië

Het Britse koningshuis maakt veelvuldig gebruik van Instagram. De meeste accounts zijn bedoeld om inzicht te geven in de publieke verplichtingen die de royals hebben. Het officiële account van de Britse koninklijke familie is @theroyalfamily; de foto’s van koningin Elizabeth en haar familieleden worden gepubliceerd door de persvoorlichter van het paleis. Ook aankondigingen van bijvoorbeeld een verloving worden via dit officiële account aangekondigd. Het account is populair: 3,5 miljoen mensen volgen het.

Prins Charles en hertogin Camilla presenteren zich op Instagram via het account @clarencehouse. Medewerkers van hun kantoor posten de foto’s. De tijdlijn geeft inzicht in de werkzaamheden van het paar in binnen- en buitenland.

Een vergelijkbaar account is @kensingtonroyal, waar zowel prins William en hertogin Catherine als prins Harry en hertogin Meghan gevolgd kunnen worden. Nieuwe foto’s van prins George, prinses Charlotte en prins Louis worden ook via dit account vrijgegeven.

Prinses Eugenie, de tweede dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, is het eerste lid van de Britse koninklijke familie dat een persoonlijk account beheert: @princesseugenie. Eugenie post niet alleen foto’s van haar publieke verplichtingen, maar geeft ook een inkijkje in haar privéleven door middel van familiefoto’s en foto’s van haar en haar verloofde, Jack Brooksbank.

Zweden

Wie de officiële verplichtingen van de Zweedse koninklijke familie wil volgen, kan terecht op het account @kungahuset, een profiel met 302.000 volgers.

Prins Carl Philip en prinses Sofia hebben sinds mei hun eigen profiel: @prinsparet. Naast de foto’s van hun bezoeken en verplichtingen in Zweden en daarbuiten deelt het prinselijk paar via Instagram ook familiemomentjes en mijlpalen van hun kinderen, de prinsen Gabriel en Alexander. Ook krijgen volgers een inkijkje in hoe het er achter de schermen aan toegaat als de prins of prinses bijvoorbeeld een televisie-interview geeft. Het account is daardoor een stuk informeler en verrassender dan @kungahuset.

Prinses Madeleine is de zogenaamde Zweedse koningin van Instagram. Nadat ze al jaren een pagina op Facebook beheert, maakte ze in het begin van dit jaar ook een account aan op Instagram: @princess_madeleine_of_sweden. Via het openbare account kan een bezoeker van haar profiel onder andere volgen wat de prinses doet voor de World Childhood Foundation. Madeleine maakte zelfs via Instagram de naam bekend van haar derde kind, prinses Adrienne. Ze deelt geregeld nieuwe gezinskiekjes. Met haar account boeit de Zweedse prinses 153.000 volgers.

Noorwegen

Ook het Noorse hof is zichtbaar op Instagram: via @detnorskekongehus. Kroonprinses Mette-Marit heeft daarnaast ook al vier jaar haar eigen publieke account: @crownprincessmm. Ze deelt met haar 169.000 volgers foto’s van familiemomenten en van de onderwerpen waar de prinses zich graag mee bezighoudt, zoals literatuur en kunst. Ook haar sportieve bezigheden komen in beeld.

Märtha Louise, de dochter van koning Harald en koningin Sonja, is ook present op Instagram. Via @martha_louise123 deelt de prinses foto’s van haar privéleven, haar zakelijke activiteiten en haar werk als lid van de Noorse koninklijke familie. Wat opvalt, is dat de prinses er bewust voor kiest om zo goed als geen foto’s van haar drie dochters –Maud Angelica, Leah Isadora en Emma Tallulah– te posten.

Jordanië

In Jordanië spant koningin Rania de kroon wat betreft het gebruik van Instagram. Via het account @rhcjo krijgen geïnteresseerden in het Jordaanse hof een indruk wat het vorstenhuis doet voor het land. Het account is goed voor 827.000 volgers.

Koningin Rania –@queenrania– en kroonprins Hussein beheren hun eigen Instagramaccount. Ze delen exclusieve inkijkjes in hun werk en trakteren volgers ook op familiekiekjes. Koningin Rania steunt overal ter wereld jeugd- en educatieprogramma’s. Op Instagram zien haar 4,7 miljoen volgers Rania allerlei events bijwonen die haar doelen steunen.

Een iets minder bekend Jordaans lid van de koninklijke familie is prinses Haya, een halfzus van koning Abdullah II. Via @hrhprincesshaya deelt zij hoe haar leven in Dubai eruitziet.

Denemarken

Het officiële Instagramaccount van het Deense hof is @detdanskekongehus. Via dat account worden al bijna tweeënhalf jaar de werkzaamheden van koningin Margrethe II, kroonprins Frederik, kroonprinses Mary, prins Joachim, prinses Marie en prinses Benedikte in beeld gebracht. Ook deelt het vorstenhuis nieuwe familiefoto’s. Momenteel volgen 233.000 mensen het account.

Monaco

De tweeling Jacques en Gabriella komt veelvuldig voor op het Instagramaccount van prinses Charlene, @hshprincesscharlene. Het account wordt beheerd door een woordvoerder van het Monegaskische paleis en heeft bijna 82.000 volgers.

België

Ook het Belgische koninklijk huis is sinds twee jaar present op Instagram, @belgianroyalpalace. De koning en de koningin delen foto’s van hun werk voor België, maar ook van hun leven buiten de schijnwerpers. Zo deelde het hof vorige maand een foto van hun kinderen Gabriël, Emmanuel en Eléonore, die afscheid namen van hun zus, kroonprinses Elisabeth, omdat zij voor langere tijd naar het Atlantic College in Wales vertrok. Het account heeft ruim 17.000 volgers.

